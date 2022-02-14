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Eğil ilçesine göz kamaştıran spor tesisi - Son Dakika

Eğil ilçesine göz kamaştıran spor tesisi

14.02.2022 11:59
Eğil ilçesine göz kamaştıran spor tesisi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Diyarbakır'ın Eğil ilçesine kazandırılan futbol sahası ve çok amaçlı spor tesisi, taşıdığı özellikler nedeniyle ilçe gençlerinin spora olan ilgisini artırdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Diyarbakır'ın Eğil ilçesine kazandırılan futbol sahası ve çok amaçlı spor tesisi, taşıdığı özellikler nedeniyle ilçe gençlerinin spora olan ilgisini artırdı.

Diyarbakır 1. Amatör Futbol Ligi'nde oynadığı 7 maçın tamamını kazanarak lider durumda olan Eğil Gençlikspor'un maçlarını oynadığı stadyum ve spor tesisi, 3 ay önce hizmete açıldı. Tesisin eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun girişimleriyle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından programa alınarak ilçeye kazandırıldığını anlatan Eğil Gençlikspor Kulübü Başkanı Zeynel Yüce, Beşiktaş 2. Başkanı Murat Aksu'nun ilgisi ve desteğiyle ilçe olarak sporda çok güzel bir ivme kazandıklarını söyledi.

2 yıl önce kulübü kurduklarını, ilk iş olarak da ilçenin gençlerini sporla bütünleştirecek bir spor tesisi için çalışma başlattıklarını belirten Yüce, ilçe tarihinde bir ilk olan tesisin büyük kazanç olduğunu dile getirdi. Yüce, tesisin ilçenin sporda gelişmesine büyük katkılar sağlayacağına dikkat çekerek, "Eğilspor olarak hedefimiz birçok profesyonel takıma nasip olmayan bu güzel tesisin verdiği motivasyonu iyi değerlendirerek peygamberler ve medeniyetler diyarı ilçemizi üst liglere taşımaktır. Aynı zamanda buradan önemli sporcular yetiştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Yüce, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde son dönemlerde ülke genelinde kazandırılan güzel spor projelerinden birinin de ilçemize kazandırılmasından dolayı mutluyuz. Profesyonel liglerde olmayan bir tesise sahip olduk. İnanç turizmi merkezi olan Eğil'i sporla dünyaya tanıtmayı ve bu konuda bir heyecan meydana getirmeyi amaçlıyoruz. Doğduğumuz topraklara karşı vefa borcumuzu ödemek istiyoruz. Bu güzel tesis şampiyonluklara ve üst liglerde oynayacak sporcuların yetişmesine tanıklık edecek inşallah. Her türlü desteğiyle yanımızda olan ve bu güzel projenin mimarı olan Murat Aksu'ya teşekkür ediyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Eğil ilçesine göz kamaştıran spor tesisi
Eğil ilçesine göz kamaştıran spor tesisi
Eğil ilçesine göz kamaştıran spor tesisi

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Murat Aksu, Diyarbakır, gençlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eğil ilçesine göz kamaştıran spor tesisi - Son Dakika Spor


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