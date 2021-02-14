Egzersiz Uzmanı CPT Uğur Kara: Evde egzersiz yaparak kilo verebilirsiniz - Son Dakika
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Egzersiz Uzmanı CPT Uğur Kara: Evde egzersiz yaparak kilo verebilirsiniz

14.02.2021 13:49
Egzersiz Uzmanı CPT Uğur Kara: Evde egzersiz yaparak kilo verebilirsiniz

Egzersiz Uzmanı CPT Uğur Kara, evde egzersiz yaparak kilo verilebileceğini söyledi.

Egzersiz Uzmanı CPT Uğur Kara, evde egzersiz yaparak kilo verilebileceğini söyledi. Kara, "Sağlıklı bir yaşam ancak spor ile mümkündür" dedi.

Uzaktan eğitim programı ile danışmanlık yapan CPT Uğur Kara, evde egzersiz yaparak kilo vermenin tüyolarını verdi. Online eğitim almanın kişilere daha rahat geldiğini ifade eden Kara "Her danışanıma farklı bir program uyguluyorum. Sadece spor yapmak değil, beslenme şekline de dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.

Aletsiz evde vücut geliştirme, fitness eğitimi ve programları ile hizmet veren Kara, "Kilo vermek için sıkı bir programın uygulanması gerekiyor ve sabırlı olmak şart" ifadelerini kullandı.

4 HAFTADA KİLO KONTROLÜ

CPT Uğur Kara, 4 haftada kilo kontrolü sağlamanın mümkün olduğunu ifade ederek, hiçbir alet kullanmadan evde sağlıklı bir şekilde kilo vermenin mümkün olduğunu söyledi. 4 hafta süren hızlandırılmış paket sayesinde danışanlarına eğitim veren Kara, "İstedikten sonra fit olmak mümkün, yeter ki spor yapalım" dedi.

KİŞİYE ÖZEL PROGRAM HAZIRLANIYOR

12 haftada sıkılaşmanın sağlanacağını söyleyen Kara, danışanları ile arasında bir bağ oluştuğunu ve sürekli olarak onlarla iletişim halinde olduğunu belirtti. Kişiye özel bir beslenme programı belirlediğini söyleyen Kara, aç kalarak kilo vermenin sağlıklı olmadığını ve düzenli olarak her besinin alınması gerektiğini ifade etti.


Kaynak: DHA
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