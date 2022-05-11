Fenerbahçe taraftarını gözden mi çıkardı? Ekrem İmamoğlu'ndan kravat sonrası şimdi de bordo-mavi bileklik hamlesi geldi - Son Dakika

İmamoğlu'nun son hamlesi hem Fenerbahçe taraftarını hem de Ali Koç'u küplere bindirecek

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı seçilen Uğur Dündar'ı ziyaret etmişti. Bu ziyaret esnasında İmamoğlu'nun bordo-mavi kravat takmasına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sert sözlerle tepki göstermişti.

"KİME NE ANLATIYORSUNUZ?"

Ali Koç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada " Milli Takım, stadımıza maç yapmaya gelir hocası bordo mavi kravatla, şehrin belediye başkanı divan başkanımızı ziyaret gelir bordo mavi kravatla… Kime ne anlatıyorsunuz? Bir de utanmadan bize ağır hakaretler ifade eden bir kitabı da hediye olarak getirme hassasiyetsizliğini yapar. Umarım Fenerbahçelilerin, Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez" ifadesini kullanmıştı.

İMAMOĞLU, KOÇ'A CEVAP VERDİ

Sosyal medya hesabından Ali Koç'un kendisine yönelik eleştirilerine yanıt veren İmamoğlu ise şu satırlara yer vermişti: "Koç Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'un açıklamasını dinledim. 'İmamoğlu Koç ailesinin projesidir' komplosunu yıktığı için teşekkürler. Bu dilin saygın Koç Ailesi'ne zarar vermemesi dileğiyle…"

ÖNCE ATKI, ŞİMDİ DE BİLEKLİK

İkili arasında yaşanan bu tartışmanın yankıları sürerken İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir hamle daha geldi. Ramazan Bayramı'nda yaptığı Karadeniz turunda "Şampiyon Trabzonspor" atkısı yaptırıp dağıttıran İmamoğlu, şimdi de Trabzonspor için bileklik yaptırdı.

"YALANSA ÇIKIP YALANLASINLAR"

Fenerbahçe taraftarı tarafından çekilen bir video ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kısa sürede en çok paylaşılanlar arasına giren videonun altına "Yalansa çıkıp yalanlasınlar", "Herkese yaranacağım diye kendini şaşırdı adam" şeklinde yorumlar yapıldı.