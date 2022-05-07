Ekrem İmamoğlu'ndan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'ndan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt

07.05.2022 19:11

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisine yönelik sözlerine cevap verdi. İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ali Koç'un açıklamasını dinledim. 'İmamoğlu Koç Ailesi'nin Projesidir' komplosunu yıktığı için teşekkürler. İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe'nin her zaman yanındayım. Bu dilin saygın Koç Ailesi'ne zarar vermemesi dileğiyle" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kulübün yüksek divan kurulunda hedef aldığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"İKTİDARA TOZ KONDURMAMASINI CAMİANIN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM"

Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Koç Grubu YK BV. Ali Koç'un açıklamasını dinledim. 'İmamoğlu Koç Ailesi'nin Projesidir' komplosunu yıktığı için teşekkürler. İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe'nin her zaman yanındayım. Bu dilin saygın Koç Ailesi'ne zarar vermemesi dileğiyle…" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'ndan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, " Trabzon'dan gelen bazı insanların enteresan özellikleri var, Milli Takım bizim stadımıza gelir, hocası (Şenol Güneş) bordo-mavi kravatla gelir. Şehrin belediye başkanı, Divan Kurulu Başkanımızı ziyarete gelir, bordo-mavi kravatla. Utanmadan o kitabı getirme cesaretinde bulunur. O kitabın içinde yazanları bilmiyordum, Uğur Bey de eminim bilmiyordur. Umarım Fenerbahçelilerin, Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez. Uğur Bey forma verdi, ben olsam vermezdim. Ancak niyeti kötü değildi. Ziyaretçisinin niyeti kötüydü." ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Spor Ekrem İmamoğlu'ndan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt - Son Dakika


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