Trabzonspor'un şampiyonluğu sonrası neden ağladı? Ekrem İmamoğlu suskunluğunu bozdu - Son Dakika
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Trabzonspor'un şampiyonluğu sonrası neden ağladı? Ekrem İmamoğlu suskunluğunu bozdu

04.05.2022 16:45
Trabzonspor'un şampiyonluğu sonrası neden ağladı? Ekrem İmamoğlu suskunluğunu bozdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından döktüğü gözyaşları için ilk kez konuştu. İmamoğlu, "Kusura bakmayın da gözümden yaş aksın. 13 yaşındaydım şampiyonluk yaşadığımda." dedi.

38 yıl sonra Trabzonspor'un şampiyon olmasının ardından gözyaşlarını tutamayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, o anlara ilişkin açıklama yaptı.

"13 YAŞIMDAYDIM ŞAMPİYONLUK YAŞADIĞIMDA"

Yıllar sonra Trabzonspor'un şampiyonluğunu gördüğünü belirten Ekrem İmamoğlu, "İlk kez o akşam kızımla maç izledim. Büyük oğlum ve küçük oğlum maç izlemeye buraya geldi. Aslında eşim fotoğrafımızı çekmiş. Kusura bakmayın da gözümden yaş aksın. 13 yaşındaydım şampiyonluk yaşadığımda. İlk şampiyonluğu da hatırlıyorum. Büyük oğlum da telefonla aradı ağlıyordu şampiyonluk gecesi. Her şampiyonluk bu duygularla yaşansın." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu suskunluğunu bozdu! Trabzonspor'un şampiyonluğu sonrası neden ağladığını ilk kez açıkladı

"GÖSTERİLERİ ÇOK BEĞENDİM"

Şampiyonluk sonrası yapılan gösterileri de değerlendiren İBB Başkanı, "Trabzon Meydan'daki gösterileri çok beğendim. Enerjisi yüksek. Trabzon'da yerel yöneticiler niye tekno grubu getirip bugüne kadar konser yapmadılar düşünsünler. Ne güzel hayatlarında unutulmayacak anılar elde edildi." dedi.

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Son Dakika Spor Trabzonspor'un şampiyonluğu sonrası neden ağladı? Ekrem İmamoğlu suskunluğunu bozdu - Son Dakika


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