Ekvadorlu futbolcunun eşi ve çocuğu silahlı grup tarafından kaçırıldı

Ekvador Ligi ekibi Emelec forması giyen 26 yaşındaki sol bek Jackson Rodriguez, ülkesinde ailesiyle birlikte silahlı bir grubun saldırısına uğradı.

Silahlı bir grup, Jackson Rodriguez'in evine baskın düzenleyerek futbolcunun 5 yaşındaki çocuğunu ve eşini kaçırdı. Olayla ilgili polise ifade veren Rodriguez, olayın çarşamba sabahı erken saatlerde gerçekleştiğini belirterek, 'Birinin kapıyı yumrukladığını duydum. O seslerden sonra yatağımın altına girip saklandım. Ben kurtuldum ancak eşim ve çocuğum gri bir kamyonetle kaçırıldı.' dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekvador basınında yer alan kaynaklara göre, Ekvador polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. Son dönemde suç örgütlerinin faaliyetlerinin artması üzerine Guayas eyaletinin de aralarında bulunduğu 10 bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

