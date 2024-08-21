Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti! Abdullah Avcı'dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı - Son Dakika
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Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti! Abdullah Avcı'dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı

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Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, UEFA Konferans Ligi'nde St. Gallen ile yarı deplasmanda oynanacak maç öncesindeki açıklamalarında UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettikleri Rapid Wien eşleşmesiyle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. Avcı, ''Geçen haftaki Rapid Wien maçı benim antrenörlük hayatımdaki en olumsuz maçtı. Rakibe saygı duymak gerekir. Oyun ekibimi ve oyuncuları yordu'' dedi.

21.08.2024 20:13  Güncelleme: 20:43
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın St. Gallen'e konuk olacak. Bordo-mavililerdeteknik direktör Abdullah Avcı, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Avcı, 2 maçta da yeni UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettikleri Rapid Wien eşleşmesiyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

"HERKESİN MUTLU OLABİLECEĞİ TRABZONSPOR"

Abdullah Avcı, "Avrupa kupalarındaki sürecimizin uzun sürmesini ve devam etmesini istiyoruz. Analizimle ilgili ise Avrupa'da bütün takımların saha organizasyonu var. Rakip 4-4-2 ve 4-2-3-1 dizilişlerini alıyor. Şiddetli baskıları var. Direkt oyunları var ve ikinci topları kovalıyorlar. Özellikle çözüm noktalarında zayıf noktalarının olduğunu görüp çalışmalar yaptık. Duran toplar da bizim için çözüm yollarından birisi olabilir" açıklamasında bulundu.

Deneyimli teknik direktör sözlerinin devamında, "Trabzonspor taraftarının yakın zamanda ihtiyaçları var. Ben iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Son gelen 2 oyuncuyla birlikte taraftarın ve bizim istediğimiz organizasyonu, herkesin mutlu olabileceği Trabzonspor'u sahaya koyacağız diye düşünüyorum. Umarım bu çıkış yarın burada başlar" dedi.

RAPID WIEN İTİRAFI

Avcı açıklamasında, "Geçen haftaki Rapid Wien maçı benim antrenörlük hayatımdaki en olumsuz maçtı. Rakibe saygı duymak gerekir. Oyun ekibimi ve oyuncuları yordu. Bu oyun artık detayların içine girdiği bir oyun. 1-2 kişi bile oyuna girmezse sorun yaşıyorsun. 7-8 kişi oyuna girmediğinde karşılığını alma ihtimalin hiç yok. Görüntü hiç hoş değildi" sözlerini sarfetti.

Abdullah Avcı, "Rakibe göre performansa göre oyuncu değişiklikleri tabii ki olacak. Rakibin çözüm noktalarına göre kullanacağımız oyuncular olacak. Umarım yarın bunun karşılığını görürsünüz" dedi.

"İKİ TRANSFER GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Transfer yapılacağını söyleyen Avcı, "İki transfer daha yaparsak devre arasına kadar hiçbir planımız olmayacak. Trabzonspor, İstanbul ile ekonomisiyle yarışmayacak, karakteriyle yarışacak. 2 transferi kısa süre içinde gerçekleştireceğiz, ben buna inanıyorum. İyi bir takım, zaman bunu gösterecek" şeklinde konuştu.

Abdullah Avcı gruptan çıkmayla ilgili ise, "Trabzonspor'un gruptan tabii ki çıkması gerekiyor ama bunu iki maçımızı oynadıktan sonra konuşsak daha doğru olur." değerlendirmesinde bulundu.

Rakiplerinin ciddi bir baskı yaptığını da dile getiren tecrübeli teknik adam, "Biraz önce maçın analizini yaparken ipuçlarını verdim. Çok ciddi baskı yapan bir rakip, aynı zamanda da yapılan baskıda zaafları var. Artık oyunun her iki yönünü de oynamalısınız, taç da buna dahil duran top da. Umarım bunu doğru yapan takım oluruz." dedi.

Sözlerine devam eden Abdullah Avcı konuşmasını, "Kenar oyunları futbolda çok değerli, buna köşe oyunları deniyor. Sayısal üstünlüğü kurmanız için özellikle. Trabzonspor'un son 3 forveti pivot forvet hepsi ligde iş yapmış oyuncular. Biz de bu yönde görüşmelerimizi sürdürüyoruz ama fiyatı da var. Umarım milli takım arası öncesi bu gerçekleşir ve o arayı hep beraber geçiririz" sözleriyle noktaladı.

Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti! Abdullah Avcı\'dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı

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Son Dakika Spor Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti! Abdullah Avcı'dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Isa Ataman: mazeret hazır 12 0 Yanıtla
  • Çelikk: yine blöf yapıyor 10 0 Yanıtla
  • Volkan null: he hoca hee 9 0 Yanıtla
  • Çelikk: çok haklısın çok 3 4 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: Basın açıklamalarını dinlerken enteresan geliyor sanırsın teknik direktör değil de üniversite de öğretim üyesi kendini entelektüel gösterme çabası içinde. Ligin Devra arasını göremeyecek gibi geliyor bana yine de futbol şansı açık olsun. 5 1 Yanıtla
  • turgut yildız: rezalet futbol oynatıyor 1953 kalma olacak şeyd eğil 1 0 Yanıtla

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