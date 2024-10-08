Eleştirilerin hedefinde olan Mauro Icardi'nin sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı - Son Dakika
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Spor

Eleştirilerin hedefinde olan Mauro Icardi'nin sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı

Galatasaray'da son dönemdeki performansı eleştirilen ve Alanyaspor karşılaşmasının ardından tribünlere gitmek yerine stadı ilk terk eden isim olan Mauro Icardi'nin sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı. Müsabaka sonrasında direkt tatile çıkan Icardi'ye sözleşmesinde yer alan maddeye göre sezon içinde 8 kez özel uçakla seyahat etme hakkı sunuluyor. Bunun sarı-kırmızılılara maliyeti ise 500 bin doları buluyor.

08.10.2024 15:39
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Galatasaray'da Alanyaspor maçında etkisiz kalan Mauro Icardi, 90 dakikanın ardından stadı ilk terk eden isim olarak dikkat çekmişti. Arjantinli yıldızın bu hareketi sarı-kırmızı taraftarların tepkisini çekerken bu gelişmenin ardından sözleşmesinde özel bir madde olduğu ortaya çıktı.

TRİBÜNE DEĞİL, TATİLE GİTTİ

Taraftarlar, maçın sonrasında Galatasaraylı oyuncuları tribüne çağırdı. Tüm takım, çocuklarıyla birlikte tribünlere giderken tek eksik isim Mauro Icardi oldu. Bu anları yedek kulübesinden izleyen Icardi, oyundan çıkarken sergilediği sinirli tavrını da devam ettirdi. Sonrasında soyunma odasından sivil kıyafetleriyle çıkıp doğruca havalimanının yolunu 31 yaşındaki forvet, yaptığı paylaşımla tatile çıktığını gösterdi.

Eleştirilerin hedefinde olan Mauro Icardi'nin sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı

SÖZLEŞMESİNDEKİ ÖZEL MADDE

1 ay içinde üçüncü kez İstanbul dışına çıkan Arjantinli forvetin sözleşmesinde özel uçak kullanmasıyla ilgili madde olduğu ortaya çıktı. Sezon içinde 8 kez özel uçakla seyahat etme imkanı olan Icardi için sarı-kırmızılı kulübün kasasından sezonluk 500 bin dolara yakın ulaşım parası çıkıyor. Memleketi Arjantin'e giden tecrübeli oyuncunun burada ailesi ile birlikte tatil yaparak sonrasında direkt İstanbul'a dönerek antrenmanlara başlayacağı öğrenildi.

Eleştirilerin hedefinde olan Mauro Icardi'nin sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı

KONTRAT DETAYLARI

Garanti ücreti 6 milyon Euro olan Mauro Icardi'ye sponsorlar ve başkan Dursun Özbek'in desteğiyle 4 milyon euro daha ödeniyor. Galatasaray'dan net 10 milyon euro kazanan Icardi'nin sözleşmesinde özel uçak dışında ev kirası ve çocukların okulu gibi masrafları içeren bonuslar da yer alıyor.

Eleştirilerin hedefinde olan Mauro Icardi'nin sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Öte yandan Galatasaray'da son dönemdeki kötü performansı ve sık sık yurtdışına gittiği için Mauro Icardi'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Arjantinli yıldız, bu eleştirilere istatistikleri ve kupalarıyla cevap verdi. Sosyal medyadan bir görsel paylaşan Icardi, "Günaydın" yazdı ve Galatasaray'daki performansı ve kupalarını bu görselde kullandı. Sarı-kırmızılılarda 83 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 58 gol, 22 asistlik performans ortaya koydu. Tecrübeli golcü, Cimbom'da 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa sevinci yaşadı.

Eleştirilerin hedefinde olan Mauro Icardi'nin sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon sarı-kırmızılı formasıyla en tutuk başlangıcını yapan Mauro Icardi, 10 maçta sadece 3 gol atabildi. Osimhen'in dönüşünün ardından 31 yaşındaki forvetin kulübeye çekilmesi bekleniyor. Arjantinli yıldızın Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Son Dakika Spor Eleştirilerin hedefinde olan Mauro Icardi'nin sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı - Son Dakika

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