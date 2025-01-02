Elias Jelert'e Premier Lig'den talip çıktı - Son Dakika
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Elias Jelert'e Premier Lig'den talip çıktı

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Galatasaray'ın sezon başında 9 milyon euroya Kopenhag'tan transfer ettiği 21 yaşındaki Danimarkalı sağ bek Elias Jelert'i, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton takibe aldı. İngiliz ekibi, sarı-kırmızılılarda beklentileri karşılayamayan Jelert için devre arasında teklif yapmaya hazırlanıyor.

02.01.2025 18:43  Güncelleme: 19:16
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Galatasaray'ın sezon başında Kopenhag'a 9 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği 21 yaşındaki Elias Jelert, sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un sistemine ayak uyduramamış ve beklentilerin altında kalmıştı. Genç sağ beke sürpriz bir talip çıktı.

EVERTON TALİP OLDU

Elias Jelert, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'ın radarına girdi. İngiliz ekibinin 2029 yılına kadar sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki futbolcu için devre arasında Galatasaray'a resmi teklifin gelmesi bekleniyor.

CİMBOM'UN BONSERVİS BEKLENTİSİ

Cimbom, bir türlü gerekli patlamayı yapamayan ve teknik direktör Okan Buruk'un da gözüne giremeyen Jelert'in satışına sıcak bakıyor. Sarı-kırmızılıların genç futbolcu için en az 9 milyon euro bonservis beklentisi var. Galatasaray, istediği rakamlara ulaşılırsa oyuncusunu elden çıkartacak.

SAĞ BEK ARAYIŞLARI BAŞLADI

Galatasaray, devre arasında sağ bek transferi için arayışlara başladı. Birçok yıldız isimle görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılıların Jelert'in satışını bekledikten sonra hamle yapması bekleniyor.

JELERT'İN PERFORMANSI

Kopenhag'tan sezon başında transfer edilen Elias Jelert, Galatasaray formasıyla 5'i ilk 11 olmak üzere 21 maçta 606 dakika süre alabildi. Jelert, sarı-kırmızılılarda 1 kez gol sevinci yaşadı.Kariyerinde 159 maçta forma giyen Danimarkalı sağ bek, toplamda 4 gol atarken 13 de asist yaptı.

Elias Jelert\'e Premier Lig\'den talip çıktı

Galatasaray, Kopenhag, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elias Jelert'e Premier Lig'den talip çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Cocukluk askimsin:
    ferhatin annesi gelse daha iyi sağ bek olurdu. en azından rakiplere kur felan yapardı kafa dağıtırdı 18 1 Yanıtla
  • Apple User:
    anası skişmiş Ferat nerdesin 11 1 Yanıtla
  • Mustafa tufan:
    bence gayet başarılı 2 5 Yanıtla
  • Ömer Ünlü:
    Hemen Satılsın. Hiç düşünmeyin. 2 0 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    gelecegi parlak olan bir oyuncu satılması doğru olmaz 0 0 Yanıtla
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