EURO 2024'te sona eren grup maçlarının ardından ülkelerin taraftar sayıları açıklandı. Türkiye, ev sahibi Almanya'yı da geri de bırakarak bu alanda zirveye oturdu.
İşte ülkelerin EURO 2024'teki taraftar sayıları:
1. TÜRKİYE: 130 bin
2. Almanya: 125 bin
3. Hırvatistan: 103 bin
4. Arnavutluk: 95 bin
5. Romanya: 92 bin
6. İskoçya: 82 bin
7. Hollanda: 80 bin
8. Sırbistan: 73 bin
9. Polonya: 70 bin
10. İngiltere 60 bin
11. Avusturya: 60 bin
12. Danimarka: 60 bin
13. Gürcistan: 60 bin
14. Ukrayna: 53 bin
15. Belçika: 50 bin
16. Macaristan: 44 bin
17. Slovenya: 44 bin
18. Fransa: 41 bin
19. İsviçre: 39 bin
20. Çekya: 38 bin
21. Portekiz: 37 bin
22. İtalya: 36 bin
23. Slovakya: 35 bin
24. İspanya: 34 bin
Son Dakika › Spor › Elimize su dökemezler! Türkiye'den EURO 2024'ün ev sahibi Almanya'yı bile kıskandıran başarı - Son Dakika
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