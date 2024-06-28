Elimize su dökemezler! Türkiye'den EURO 2024'ün ev sahibi Almanya'yı bile kıskandıran başarı - Son Dakika
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Spor

Elimize su dökemezler! Türkiye'den EURO 2024'ün ev sahibi Almanya'yı bile kıskandıran başarı

Elimize su dökemezler! Türkiye\'den EURO 2024\'ün ev sahibi Almanya\'yı bile kıskandıran başarı

Alman basını, EURO 2024'te sona eren grup maçlarının ardından ülkelerin taraftar sayılarını paylaştı. Türkiye, 130 bin taraftar ile turnuvanın ev sahibi Almanya'yı bile geride bırakmayı başardı. Almanların grup aşamasındaki taraf sayısı ise 125 bin. Turnuvanın favorileri arasında yer alan İspanya'nın ise 34 bin seyirciyle son sırada yer alması dikkat çekti.

28.06.2024 15:43
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EURO 2024'te sona eren grup maçlarının ardından ülkelerin taraftar sayıları açıklandı. Türkiye, ev sahibi Almanya'yı da geri de bırakarak bu alanda zirveye oturdu.

Elimize su dökemezler! Türkiye'den EURO 2024'ün ev sahibi Almanya'yı bile kıskandıran başarı

İşte ülkelerin EURO 2024'teki taraftar sayıları:

1. TÜRKİYE: 130 bin

2. Almanya: 125 bin

3. Hırvatistan: 103 bin

4. Arnavutluk: 95 bin

5. Romanya: 92 bin

6. İskoçya: 82 bin

7. Hollanda: 80 bin

8. Sırbistan: 73 bin

9. Polonya: 70 bin

10. İngiltere 60 bin

11. Avusturya: 60 bin

12. Danimarka: 60 bin

13. Gürcistan: 60 bin

14. Ukrayna: 53 bin

15. Belçika: 50 bin

16. Macaristan: 44 bin

17. Slovenya: 44 bin

18. Fransa: 41 bin

19. İsviçre: 39 bin

20. Çekya: 38 bin

21. Portekiz: 37 bin

22. İtalya: 36 bin

23. Slovakya: 35 bin

24. İspanya: 34 bin

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Son Dakika Spor Elimize su dökemezler! Türkiye'den EURO 2024'ün ev sahibi Almanya'yı bile kıskandıran başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Sabri İnce: 130 bin kişi tirübün de milyolar ekran başında rahat bir maç izleyemedik , gurup dan çıkmamız başarı sayılabilir ya oynanan futbol ? 63 5 Yanıtla
  • Gökhan Çelik: Almanya bizi kıskanıyor 36 9 Yanıtla
  • Sümbül Dağı: Almanya’nın bizi kıskanmadığını bilmeyen mi var özellikle ekonomide çok kıskanırlar 31 9 Yanıtla
  • Emre Aramak: Her zaman yanlarındayız aslanlarımızın onlar yürür biz yürürüz gölgesi misali 16 5 Yanıtla
  • Gursel kalen: Seyirci sıralamasında birinci sırada ama futbol oynama sıralamasında da sonuncu sıradadır. Seyirci çok diye puan vermiyorlar. Oynanan oyuna ve atılan gole göre puan veriyorlar bilin istedim. 10 5 Yanıtla
  • YoH null: yav he he 7 8 Yanıtla
  • AKN OGZ: Almanya’da ve Avrupa’da yaşayan Türkler tabiki hepsi gidebilir maça o yüzden birinci olmuşuzdur 11 1 Yanıtla
  • Galip Karakas: Almanya bizi kıskanıyor makam arabalarımız milli arabamız TOGG değilde alman arabaları 6 4 Yanıtla
  • Osman Koca: herkes kıskanıor 5 5 Yanıtla
  • Oğuzhan Aydoğdu: Kıskananlar çatlasın:D gurur duyduğumuz şeylere bak arkadaş. 4 3 Yanıtla
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