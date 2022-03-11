Elvira Kamaloğlu Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika

Bulgaristan'da düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türk rüzgarı esmeye devam ediyor. Kadınlar serbest stil müsabakalarının son gününde mindere çıkan Elvira Kamaloğlu, altın madalya kazandı.

Eleme maçlarında İspanyol ve Bulgar rakiplerini sayı vermeden yenen Kamaloğlu, 57 kg yarı final maçında Polonyalı rakibini son puan (6-6) avantajı ile geçti. Final maçında Macar Tamara Dollak'la karşılaşan milli sporcumuz, minderden 8-6 üstün ayrıldı ve Avrupa şampiyonu oldu.Elmira Kamaloğlu, U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'ye erkeklerden sonra ikinci altın madalya getiren isim oldu.