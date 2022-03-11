Elvira Kamaloğlu Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika
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Elvira Kamaloğlu Avrupa şampiyonu oldu

11.03.2022 20:09
Elvira Kamaloğlu Avrupa şampiyonu oldu

Bulgaristan'da düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türk rüzgarı esmeye devam ediyor.

Bulgaristan'da düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türk rüzgarı esmeye devam ediyor. Kadınlar serbest stil müsabakalarının son gününde mindere çıkan Elvira Kamaloğlu, altın madalya kazandı.

Eleme maçlarında İspanyol ve Bulgar rakiplerini sayı vermeden yenen Kamaloğlu, 57 kg yarı final maçında Polonyalı rakibini son puan (6-6) avantajı ile geçti. Final maçında Macar Tamara Dollak'la karşılaşan milli sporcumuz, minderden 8-6 üstün ayrıldı ve Avrupa şampiyonu oldu.Elmira Kamaloğlu, U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'ye erkeklerden sonra ikinci altın madalya getiren isim oldu.


Elvira Kamaloğlu Avrupa şampiyonu oldu
Elvira Kamaloğlu Avrupa şampiyonu oldu
Elvira Kamaloğlu Avrupa şampiyonu oldu
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Genç milli güreşçi Elvira Kamaloğlu, Avrupa şampiyonu oldu Genç milli güreşçi Elvira Kamaloğlu, Avrupa şampiyonu oldu Son dakika... Milli sporcu Elvira Kamaloğlu, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda altın madalya kazandı. Son dakika... Milli sporcu Elvira Kamaloğlu, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda altın madalya kazandı. Bartın Üniversitesi öğrencisi Zeynep Yetgil, Avrupa üçüncüsü oldu Bartın Üniversitesi öğrencisi Zeynep Yetgil, Avrupa üçüncüsü oldu

Altın Madalya, Bulgaristan, Güreş, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Elvira Kamaloğlu Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika


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