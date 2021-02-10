eMilli Takım'ın eEuro2021 elemelerindeki rakipleri belli oldu - Son Dakika
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eMilli Takım'ın eEuro2021 elemelerindeki rakipleri belli oldu

eMilli Takım'ın eEuro2021 elemelerindeki rakipleri belli oldu

10.02.2021 10:50

UEFA eEuro2021 ön elemelerinde C Grubu'nda yer alacak olan Türkiye'nin rakipleri Hırvatistan, İsveç, Kıbrıs Rum Kesimi ve San Marino oldu.

UEFA eEuro2021 ön elemelerinde C Grubu'nda yer alacak olan Türkiye'nin rakipleri Hırvatistan, İsveç, Kıbrıs Rum Kesimi ve San Marino oldu.

15 Mart'ta rakipleriyle karşılaşacak olan Türkiye eMilli Takımı grubunu lider tamamlaması durumunda İngiltere'de Off-Line olarak düzenlenecek olan eEuro 2021'e katılma hakkı elde edecek.

Grubunu ikinci sırada tamamlaması durumunda Play Off oynamaya hak kazanacak olan Türkiye Play-Off'ta 6'şarlı 2 grupta ilk 3'e girmek için mücadele edecek.

Geçtiğimiz Ocak ayında gerçekleştirilen Turkcell eMilli Takım Pes21 seçmeleri sonucunda en başarılı sonuçları alan Ali Doğan Barutçu, Mücahit Sevimli, Emir Ünal ve Erman Gökdemir eEuro2021'de Türkiye'yi temsil edecek.


Kaynak: DHA
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Hırvatistan, Türkiye, İsveç, UEFA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor eMilli Takım'ın eEuro2021 elemelerindeki rakipleri belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: eMilli Takım'ın eEuro2021 elemelerindeki rakipleri belli oldu - Son Dakika
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