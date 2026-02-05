Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul\'a geliyor

Beşiktaş, Wolverhampton'dan transferi için görüşmeleri sürdürdüğü Emmanuel Agbadou'nun yarın sabah İstanbul'a geleceğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Emmanuel Agbadou, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için İstanbul'a geliyor. Agbadou'yu taşıyan uçak yarın (6 Şubat) sabah saat 06.45'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır" ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş, Emmanuel Agbadou transferi için Wolverhampton'a 18+2 milyon Euro bonservis ödeyecek. Bu rakam, siyah-beyazlı kulüp tarihinin Orkun Kökçü'den sonra en pahalı ikinci transferi olarak kayıtlara geçecek.
28 yaşındaki stoper kariyerine Tunus'un Monastir takımında başladı. Ardından Belçika'da Eupen ve Fransa'da Reims formalarını giyen 28 yaşındaki Fildişi Sahilli, 2025'in Ocak ayında Wolverhampton'a transfer oldu. Bu sezon Wolverhampton'da 17 kez forma şansı bulan Agbadou, 2 kez asist yaptı.
