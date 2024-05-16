Emmanuel Emenike'den Galatasaraylıları çıldırtacak paylaşım - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Emmanuel Emenike'den Galatasaraylıları çıldırtacak paylaşım

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, sosyal medya hesabından yeniden başkan adayı olan Aziz Yıldırım'ı kutladı. Galatasaray'ı hedef alan bir paylaşıma da imza atan Emenike, ''Aslanlar kedi oldu meeoooowww'' ifadeleriyle Galatasaray forması giyen bir kedi paylaştı.

16.05.2024 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'un ardından kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım da adaylığını açıkladı. Bunun üzerine sarı-lacivertlilerin eski golcüsü Emmanuel Emenike, sosyal medya hesabından Aziz Yıldırım'ı kutlarken, Galatasaraylıları da kızdıracak bir paylaşım yaptı.

Emnaul Emenike'den Galatasaraylıları çıldırtacak paylaşım

YILDIRIM'I KUTLADI, GALATASARAY'A SALLADI

Aziz Yıldırım ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaşan Emmanuel Emenike, Yıldırım'ın fotoğrafına ise "Fenerbahçe'nin babası büyük başkan" notunu düştü. Emenike, Aziz Yıldırım paylaşımının ardından "Aslanlar kedi oldu meeoooowww" ifadeleriyle Galatasaray forması giyen bir kedi de paylaştı.

İşte o paylaşımlar;

Emnaul Emenike'den Galatasaraylıları çıldırtacak paylaşım
Emnaul Emenike'den Galatasaraylıları çıldırtacak paylaşım
Emnaul Emenike'den Galatasaraylıları çıldırtacak paylaşım

EMENİKE'NİN FENERBAHÇE KARİYERİ

2009 yılında Karabükspor ile Türkiye'ye adım atan Emmanuel Emenike, başarılı 2 sezonun ardından 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Büyük umutlarla sarı-lacivertli takıma imza atan ancak bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Emenike, Fenerbahçe formasını 4 farklı dönemde giydi. Sarı-lacivertli takımla 93 maça çıkan Nijeryalı golcü, bu karşılaşmalarda 25 gol ve 22 asistlik performans sergiledi.

Emmanuel Emenike, Aziz Yıldırım, Sosyal Medya, Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, kedi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emmanuel Emenike'den Galatasaraylıları çıldırtacak paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ender Kervancıoğlu: Galatasaray ligde ve Avrupada altın çağını aziz yıldırım zamanında yaşadı. En çok GS kupası gören adam aziz yıldırım. Galatasarayın tek eksiği kadıköyde fenerbahçeyi uzun süre yenememek oldu. 8 2 Yanıtla
  • serdar uckun: Kendini nimetten sanıyor, başarılı oldunmu ki ezeli rakibe taş atiyorsun. 7 3 Yanıtla
  • Ali Kublay: He he o kedi gene kanarya avinda 7 3 Yanıtla
  • Ali Arat: o kedi seni ve madirini 2 2 Yanıtla

00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 04:03:46. #1.11#
SON DAKİKA: Emmanuel Emenike'den Galatasaraylıları çıldırtacak paylaşım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement