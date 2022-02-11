Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ev sahipliğinde İzmir'in Selçuk ilçesinde 8'incisi düzenlenen Emrah Özbay Uluslararası Buz ve Kaya Tırmanışı Çalıştayı, sona erdi.

DEÜ'den yapılan açıklamaya göre, 8. Emrah Özbay Uluslararası Buz ve Kaya Tırmanışı Çalıştayı, Erzurum'daki buz tırmanışının ardından İzmir Selçuk Belevi'de gerçekleştirilen kaya tırmanışı etabıyla tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, çalıştayın İzmir etabında, özellikle kaya tırmanışında dünyada örnek olabilecek Belevi'de önemli bir tırmanış gerçekleştirildiğini belirtti.

Tırmanışı başarıyla tamamlayan sporcuların 5 ayrı rota oluşturduklarını aktaran Hotar, şunları kaydetti:

"Dünyaca ünlü sporcular, açtıkları rotalara isim verme hakkını Dokuz Eylül Üniversitesine bıraktı. Biz de rotalara Milli Mücadele döneminin ve Türk tarihinin önemli isimleri Süleyman Fethi Bey, Ahmet Hulusi, Kızılelma, Akıncı ve Tomris Hatun adlarının verilmesini kararlaştırdık. Etkinliğimizin dağcılık sporunun tanıtılmasına, yaygınlaştırılmasına ve sevdirilmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Tırmanış açısından farklı özellikler barındıran ve iki etabı da başarıyla tamamlayan dağcılığın uluslararası isimlerine teşekkür ediyoruz. Bir şölen şeklinde gerçekleşen etkinliğimize ismini verdiğimiz, dağcılık sporunda önemli başarılara imza atan üniversitemiz mezunu merhum Emrah Özbay'ı bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyoruz."

Öte yandan etkinliğe Rusya Duatlon Şampiyonu Egor Matveenko, Sibirya Buz Tırmanışı Şampiyonu Roman Khudiakov, Azerbaycanlı ünlü dağcı Rinat Rahimkhanov, 2018 ve 2019 National Copmetition Şampiyonu Artem Zhdanov, Winter K2 expedition 2019 tırmanışçısı ve Alpinizm Ustası Roman Abildaev, 2009 Golden Ice Ax Asia Ödülü sahibi Boris Dedeshko ve uluslararası yarışmalarda mücadele eden Gülnaz Januzakova, Polina Oshmarina ve Leyla Ahmadova'nın yanı sıra dağcılık sporunun önemli isimleri yer aldı.