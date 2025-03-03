Emre Belözoğlu Fenerbahçe mağlubiyetinin nedenini tek tek anlattı - Son Dakika
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Emre Belözoğlu Fenerbahçe mağlubiyetinin nedenini tek tek anlattı

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Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 3-0 kaybettikleri Fenerbahçe karşılaşması sonrası açıklamalar yaptı. Belözoğlu, ''Kolay teslim olduk. Fenerbahçe'ye net pozisyon vermeden 3-0 oldu. Bu da Fenerbahçe'nin gücünün gerçeği, bunu kabul etmemiz lazım. Bizim için sakat oyuncuların artması üzücü, maçın 20-25 dakikalık bölümünde de kolay teslim olduk'' dedi.

03.03.2025 07:16  Güncelleme: 07:44
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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 3-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"BUNU KABUL ETMEMİZ LAZIM"

Mağlubiyeti değerlendiren Belözoğlu, "Fenerbahçe karşısında biraz daha savunma güvenliğini arttırmanız gerekiyor. Aslında buna da çalıştık. Bir korner, ikinci gol bir korner devamı, çıkarken basit top kaybı, üçüncü golde yine bir orta sonrası devam eden pozisyon, rakibi çok rahat bıraktık. Kolay teslim olduk. Fenerbahçe'ye net pozisyon vermeden 3-0 oldu. Bu da Fenerbahçe'nin gücünün gerçeği, bunu kabul etmemiz lazım. Bizim için sakat oyuncuların artması üzücü, maçın 20-25 dakikalık bölümünde de kolay teslim olduk. Bunlar bizim için üzücü. Kafamızı kaldıracağız. Rizespor maçında iç sahada gösterdiğimiz güç devam edecek diye umuyorum." sözlerini sarf etti.

BASIN TOPLANTISI

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, 5 maç üst üste yenilmediklerini hatırlattı.

Karşılaşma adına söylenecek çok fazla bir şey olmadığını aktaran Belözoğlu, "Geldiğimiz günden beri oyuncular her şeyi yapıyor. Bugün adına söylenebilecek çok fazla bir şey yok. İlk 25 dakika çok kolay teslim olduk, daha sonra en azından oyuna ortak olmaya çalıştık. Bireysel kalite çok yüksek, net pozisyon vermeden skor 2-0'a geldi. 3. golde yine çalıştığımız halde doğru yerleşememeden geldi. Bugün adına üzgün olduğum 2 konu var; birincisi çok kolay teslim olduk, ikincisi de sakatlık. Oyuncular ellerinden geleni yapmaya çalıştı, onlara teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum" dedi.

Emre Belözoğlu Fenerbahçe mağlubiyetinin nedenini tek tek anlattı

Emre Belözoğlu, Antalyaspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu Fenerbahçe mağlubiyetinin nedenini tek tek anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Kerim Cüceler:
    Nedeni belli değilmi?Galatasayla oynasaydı böyle oynarmıydı? 48 38 Yanıtla
  • aref karaca:
    Antalyalılar da buna inanıyorsa keriz demek ki bu satilmisi bir dakika bile Antalya'da tutan kerizler 33 30 Yanıtla
  • 10fs07yh:
    nedeni beli hiç bir zmn büyük hoca olmasın sen ve volkan, ne zmn fb ye karşı maçlar kazandınız o zmn olur, o da karekter meselesi maalesef oda zayif 22 21 Yanıtla
  • Yakup ÇAKMAK:
    Şöyle bir geriye bakalım Galatasaray Puan Kayıplarını Hangi Hocalara Karşı Yaşamış heytttt belezoğlu heyt. 14 16 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Bu gs liler de bir tuhaf elin skiyle gerdeğe girmeye çalışıyorlar. Sen çık sahaya oyununu oyna kazan fenerin rakibinin hocasına mı bel bağlıyorsunuz. Daha çok puan kaybedersiniz önce oynadığınız oyunu oyuncu değişikliklerini eleştirin. 19 8 Yanıtla
    Ali Arat:
    e oe sen elinkiyle girmişsin belli. poşet 0 0
  • 196761Ts:
    Yalaklık ne bekliyonuz 8 13 Yanıtla
  • Ali Arat:
    nedeni belli maçı sattınız. çünkü şike sizin damarlarınızda var 7 10 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    emre maçı sattı diye. zor cahler. başak şehirde Kadıköy de fenerden puan lip.sampiyonluk dan edince niye böyle bir cümle kurmadiniz ??? 9 3 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    Aaaaaaa siz kimden bahsediyorsunuz emre çağasından tabiiki 3 gol yiyecek işin ucunda fb,si var abileri telkinde bulunmuştur 3 8 Yanıtla
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