Emre Belözoğlu kendisine yapılan halı saha teklifini geri çevirmedi

Süper Lig ekibi Antalya spor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, üniversite öğrencilerinin halı saha maçı davetini kabul ederek gençlerle buluştu.

BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu olay, Belözoğlu'nun gençlere verdiği değeri bir kez daha gözler önüne serdi. Her şey bir öğrencinin Emre Belözoğlu'na sosyal medya üzerinden attığı mesajla başladı. Mert adlı öğrencinin, teknik adama halı saha maçında oynaması için yaptığı davet, Belözoğlu tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

Yoğun programına rağmen vakit ayıran 45 yaşındaki çalıştırıcı, Antalya'da gençlerle bir araya gelerek sahaya çıktı. Maçta rekabetin dozunu artıran Belözoğlu, hem oynadı hem de gençlere sporun birleştirici ruhunu aşıladı.

"MERT KARDEŞİMİN MESAJINA KAYITSIZ KALAMADIM"

Belözoğlu, maç sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mert kardeşimin mesajına kayıtsız kalamadım. Rekabetin olduğu her yerde varız! Rakip oyuncuları tebrik ediyor, rövanşa davet ediyorum. Gençlerin spora tutkusu beni heyecanlandırıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" dedi. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. 19 Mayıs'a denk gelen bu etkinlik, gençlik ve spor ruhunu vurgulayan anlamlı bir adım olarak kayıtlara geçti. Belözoğlu'nun rövanş sözü ise şimdiden merak uyandırdı.