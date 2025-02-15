Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü - Son Dakika
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Spor

Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü

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Süper Lig'in 24. hafta maçında Adana Demirspor ve Antalyaspor karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona ererken, Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, devre arasının son düdüğüyle birlikte kırmızı kart gördü. Antalyaspor kulübü, bu anları sosyal medya hesabından 'Özetlerde göremeyeceğiniz gerçek kırılma anı' notuyla paylaştı.

15.02.2025 08:28
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor, Antalyaspor'u konuk etti.Ev sahibi ekip, 28. dakikada Nabil Alioui ile penaltıdan öne geçti. Antalyaspor ise devre biterken 45. dakikada Sam Larsson ile eşitliği yakaladı.

KIRMIZI KART GÖRDÜ

İlk yarının son düdüğüyle birlikte ise Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, müsabakanın hakemi Kadir Sağlam'ın yanına gitti. İtirazlarda bulunan Belözoğlu, kırmızı kart gördü.

PAYLAŞIM GELDİ

Mücadelenin tamamlanmasıyla birlikte resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Antalyaspor kulübü, 'Özetlerde göremeyeceğiniz gerçek kırılma anı' notunu düşerek Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart gördüğü anları paylaştı.

Emre Belözoğlu'na Adana'da büyük şok
Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü

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Son Dakika Spor Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Hakan Öncü:
    Fenerbahçe taraftarıyım ama Emre'yi sevmezdim. Futbolculugu iyi ama ne zaman kart görecek belli değildi. Her an takımı yalnız birakabilirdi. Görüyorum ki hoca olunca da bir şey değişmemiş. 3 0 Yanıtla
  • Tosbaa:
    Emre varsa Antalya küme duser 1 1 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Sadirdikmi hayir 2 0 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    Murat sancagın yaptığını yapaydınız,takımınızı maçtan cekeydiniz!! bundan sonra böyle İlk hakem hatasında çekil 0 1 Yanıtla
  • Yücel Yetim:
    Murat Sancak böyle penaltımı olur deyip neden dışarıya ettırmadın. 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Demirspor sahadan çekilseydi... 0 0 Yanıtla
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