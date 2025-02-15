Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor, Antalyaspor'u konuk etti.Ev sahibi ekip, 28. dakikada Nabil Alioui ile penaltıdan öne geçti. Antalyaspor ise devre biterken 45. dakikada Sam Larsson ile eşitliği yakaladı.
İlk yarının son düdüğüyle birlikte ise Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, müsabakanın hakemi Kadir Sağlam'ın yanına gitti. İtirazlarda bulunan Belözoğlu, kırmızı kart gördü.
Mücadelenin tamamlanmasıyla birlikte resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Antalyaspor kulübü, 'Özetlerde göremeyeceğiniz gerçek kırılma anı' notunu düşerek Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart gördüğü anları paylaştı.
Son Dakika › Spor › Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü - Son Dakika
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