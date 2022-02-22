Emre Belözoğlu'ndan 4 değişiklik - Son Dakika
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Emre Belözoğlu'ndan 4 değişiklik

22.02.2022 20:25
Emre Belözoğlu'ndan 4 değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının 11'inden 4 değişiklik yaparak Konyaspor karşısına çıktı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının 11'inden 4 değişiklik yaparak Konyaspor karşısına çıktı.

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta erteleme maçında Başakşehir, Konyaspor'u ağırlıyor. Bu mücadelede turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu, geride kalan haftada 2-0 kazandıkları Rizespor karşılaşmasının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. İstanbul ekibinde hastalığı nedeniyle kadroda olmayan Caiçara'nın yanı sıra kart cezalısı Okaka ve devre arasında transfer edilen ancak maçın ertelendiği tarihten sonra lisansları çıkan Pizzi ile Trezeguet de bu akşam görev alamıyor. Belözoğlu, bu isimlerin yerine Ömer Ali, Aleksic, Chadli, Gulbrandsen'e şans verdi.

Lisans problemi sebebiyle Salih Uçan, kart cezalısı Deniz Türüç ve sakatlığı devam eden Mahmut Tekdemir de 21 kişilik kadroda bulunmuyor.

Emre Belözoğlu, Rizespor müsabakasına şu 11'le çıktı:

"Volkan Babacan - Hasan Ali, Duarte, Ndayishimiye, Ömer - Berkay, Tolga, Serdar, Aleksic, Chadli - Gulbrandsen."

Serdar Gürler eski takımına karşı

Medipol Başakşehir'in devre arasında Konyaspor'dan renklerine bağladığı Serdar Gürler de bu akşam eski takımına karşı mücadele edecek. Serdar, turuncu-lacivertli formayı 4 maçta giyerken, takımına 1 gollük katkı vermişti. - İSTANBUL

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Emre Belözoğlu, Başakşehir, Konyaspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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