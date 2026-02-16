Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gözdağı - Son Dakika
16.02.2026 23:34
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Emre Belözoğlu, ilk galibiyetten dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Belözoğlu, 20 puanın takımı rahatlatacağını belirterek, ''Fenerbahçe'den puan ve puanlar almak için elimizden gelen bütün mücadeleyi göstereceğimizi düşünüyorum. Oyuncular dinlenecek ve sonra Fenerbahçe hedefiyle çalışacaklar.'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirtirken, 20 puanın kendilerini rahatlatacağını söyledi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Belözoğlu, göreve geldikten bu yana ilk galibiyetlerini elde ettiklerini vurguladı.

''BU PUANLAR BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ''

Maçın ilk 70 dakikasında takımın sahada istenileni yaptığını söyleyen Belözoğlu, "Rakibin 2 stoperi geniş oynuyor, bekleri de önde oynatıyorlar. Bence en doğru pozisyonu aldık. Topa sahip olduk. Hiç beklenmedik son 15 dakika yaşadık. Değerlendirmemiz gereken bir 15 dakika, bunu yapacağız. İlk galibiyetin keyfini çıkarmamız lazım. Uzun zamandır böyle bir duyguya hasret kalmıştık. Hayatımızı hep kazanma odaklı yaşadık. Bu puanlar bizim için çok önemliydi. Üst sıralara yerleşmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

''EN AZ 20 PUAN BİZİ RAHATLATIR''

Takımın ligde kalmak adına 7 galibiyet hedeflediğini ve bugün bu galibiyetlerden ilkini aldıklarını söyleyen Belözoğlu, "Bunun üzerine en az 20 puan bizi rahatlatır. Her puana talip şekilde çalışacağız ve böyle oynamaya gayret edeceğiz. Her maç için kazanma planımız var. 37-38 puan bizi rahatlatır, gerçekçi bakacağız. Kadromuz iyi bir kadro." diye konuştu.

''PUAN VE PUANLAR ALMAK İÇİN MÜCADELE GÖSTERECEĞİZ''

Haftaya ligde oynayacakları Fenerbahçe mücadelesiyle ilgili de konuşan Emre Belözoğlu, şunları söyledi: "Fenerbahçe güçlü kadrosu olan bir takım. Fenerbahçe'yle Kadıköy'de oynamak iyi olacak. Kasımpaşa'nın hedefi dışında bir şey düşünemeyiz. Puan ve puanlar almak için elimizden gelen bütün mücadeleyi göstereceğimizi düşünüyorum. Oyuncular dinlenecek ve sonra Fenerbahçe hedefiyle çalışacaklar."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serdar Dur Serdar Dur:
    İnceleme gerek. Birde Çaykur Rize var. Bunlar 2. Lige düşürülmeli. 0 0 Yanıtla
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gözdağı
