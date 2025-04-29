Emre Belözoğlu'ndan Süper Lig şampiyonluk tahmini - Son Dakika
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Spor

Emre Belözoğlu'ndan Süper Lig şampiyonluk tahmini

Emre Belözoğlu\'ndan Süper Lig şampiyonluk tahmini

Antalyaspor'un Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımının durumu ve şampiyonluk yarışı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın avantajlı olduğunu dile getirdi.

29.04.2025 16:35
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Antalyaspor'un Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımının durumu ve şampiyonluk yarışı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın avantajlı olduğunu dile getirdi. Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fanatik'e konuştu. Emre Belözoğlu, takımın durumundan, şampiyonluk yarışına kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''ALEX DE SOUZA ELİNDEN GELENİ YAPTI''

Akdeniz ekibinde işbaşı yaptıktan sonra Alex de Souza ile bir görüşme yaptığını ifade eden 45 yaşındaki teknik adam, "Alex'le geldiğim gün telefonda görüştüm. Alex de Souza elinden geleni yapmaya çalıştı. Türkiye'de dinamikler biraz farklı. Biz de tecrübelerimizi yeni yeni oluşturuyoruz. Her gün bir şeyler öğrenmeniz gerekiyor. Zor bir meslek. Takımdaki bazı eksiklikleri gözlemledik. Takıma gösterdiğimiz ofansif ve defansif analizlerle birlikte büyük fotoğrafta iyi işler çıkardık. Bunda aslan payının oyuncular olduğunu söylemem gerekiyor. Onlar bizim için çok önemli geri bildirimleri verdiler. 8-9 saat burada kalıp çalışıyoruz. İyi ve kötü anlamda tecrübelerimiz oldu. Başarı çok çalışmak ve inanmaktan geçiyor" diye konuştu.

''GALATASARAY CİDDİ AVANTAJA SAHİP''

"Süper Lig'de hangi takım şampiyon olur?" şeklindeki soruya cevap veren Belözoğlu, ''Tabii ki matematiksel olarak netleşmeden yorum yapmak zor. İki takım net bir şekilde ligi domine etti. Sezon sonunda biri şampiyon olacak. İnşallah dostça, fair-play çerçevesi içinde lig biter. Kayserispor beraberliğiyle puan farkının 5'e çıkması, sezon başından beri sadece 1 maç kaybetmiş Galatasaray için ciddi bir avantaj oluşturdu. Finiş çizgisine yaklaşılan bir süreçte olunması Fenerbahçe'nin işini biraz daha zorlaştırıyor." dedi

''GÖNLÜMÜN EFENDİSİ AYKUT KOCAMAN''

Emre Belözoğlu, eski teknik direktörü Aykut Kocaman'la ilgili ise "Çocukluk kahramanım. Bir sürü teknik direktörle çalıştım ama Ebru Gündeş'in 'Gönlümün Efendisi' şarkısı var ya. Ben, birçok teknik direktörle çalıştım. Benim gönlümün efendisi her zaman Aykut Kocaman'dır. Onun asaleti, her olaya karşı o akil duruşu ve kalitesiyle Türk futbolundaki en şahsiyetli insanlardan birisidir. O bizim için hep değerli kalacak. Ben çok zor bir sporcuydum, beni ikna edebilen nadir hocalardan birisiydi. Çünkü onu çok seviyordum. Bu yüzden beni her söylediğine ikna ediyordu. İkna kabiliyeti yüksek ve bir o kadar da samimidir. Onun bilgilerinden ve tecrübelerinden Türk futbolunun istifade etmesi gerektiğini düşünüyorum. Türk futbolunun kendisine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

Emre Belözoğlu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu'ndan Süper Lig şampiyonluk tahmini - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • yasin asan:
    E nediyecekti ya bu saatten sonra Galatasaray harici tahmin yapan sporla uğraşmasın bence haber diye açıp okuyoruz bizde 21 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    NASIL ANLADIN ACABA FENEV MACINDAN ONCE OE DEMIYORDUN MACI ALANEN SATARKEN 10 7 Yanıtla
  • Claus Meeir:
    Hey gidi ftö cü emre hey 7 3 Yanıtla
  • Abdullah Bayraktar:
    Sen sus 6 3 Yanıtla
  • Osman Ak:
    Keşke bu açıklamayı yapmasaydın zaten taraftar sana tavır koymuş sende elimden geldiğince bunu hak etmeye çalışıyorsun FENERBAHÇE de o şerefli kapatanlığa layık görüldün ama bu açıklamaların sana pirim getirmez 5 2 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Hayret Fransızları göklere çıkarmamış, yeter ki FB ile anilmasin FB yide ağzına almasın,o camianın ekmegini suyunu tadan bu halktan uzak olsun 1 0 Yanıtla
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