Emre Belözoğlu\'nun acı günü

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun anneannesi Vesile Bahçekapılı hayatını kaybetti.

ANTALYASPOR TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Antalyaspor kulübü Belözoğlu'na başsağlığı mesajı yayınladı. Yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu'nun kıymetli anneannesi Vesile Bahçekapılı'nın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve değerli hocamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.