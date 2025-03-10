Emre Belözoğlu, yolda rastladığı düğüne katıldı - Son Dakika
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Spor

Emre Belözoğlu, yolda rastladığı düğüne katıldı

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Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, yolda karşılaştığı bir düğüne katıldı. Aracından inerek gelin ve damadı tebrik eden Belözoğlu, bu sürpriz hareketi ile dikkat çekti.

10.03.2025 11:35
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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, yolda denk geldiği bir düğüne aracından inerek misafir oldu ve gelinle damadı tebrik etti.

FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Futbolculuk kariyerinde hırslı ve sert mizacıyla tanınan Belözoğlu'nun bu jesti, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Düğüne katılanlar, ünlü teknik direktörle hatıra fotoğrafı çektirirken, bu anı unutulmaz bir anı olarak hafızalara kazındı.

Emre Belözoğlu, yolda rastladığı düğüne katıldı

Emre Belözoğlu, Antalyaspor, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu, yolda rastladığı düğüne katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mesut Zafer:
    Davetsiz düğüne gidilir mi, Gidene ne denir bilmiyor musun. Ama bu ülkede ünlüysen veya paran varsa her şey mübah. Bir de üstüne millet sana ilgi gösterir. Dünya size güzel Show'a devam. 6 63 Yanıtla
  • Ali Cakar :
    Memleketimin Insanlari. Güzel davranis. Taninmis olman hicbirseyi degistirmez yeterki icinden gelsin 26 2 Yanıtla
  • pro oyuncu:
    Tebrikler Emre Belözoğlu 25 2 Yanıtla
  • Tony Montana:
    5 i bir yerde takaydin kaptan 8 6 Yanıtla
  • 6490203:
    bizenek 1 9 Yanıtla
  • Tuna Han:
    mesut zafer ne kadar yobaz bir insansın sanene lan niye gidilmesin görmüyor musun düğün sahiplerindeki mutluluğu çatlıyorsun dimi insanlar mutlu olmasın 5 0 Yanıtla
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