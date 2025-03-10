Emre Belözoğlu, yolda rastladığı düğüne katıldı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, yolda denk geldiği bir düğüne aracından inerek misafir oldu ve gelinle damadı tebrik etti.

FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Futbolculuk kariyerinde hırslı ve sert mizacıyla tanınan Belözoğlu'nun bu jesti, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Düğüne katılanlar, ünlü teknik direktörle hatıra fotoğrafı çektirirken, bu anı unutulmaz bir anı olarak hafızalara kazındı.