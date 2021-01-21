Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika

Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçının ardından

Son Güncelleme: 21.01.2021 19:51

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Brezilyalı oyuncu Hulk ile transferi için temasa geçtiklerini söyledi.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Brezilyalı oyuncu Hulk ile transferi için temasa geçtiklerini söyledi.

Beşiktaş'ın, Fatih Karagümrük'ü 4-1 yendiği maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocadağ, "Hulk iyi bir oyuncu, bu tartışmaya kapalı bir konu. Bizim bütçemize uygun bir nokta olursa değerlendirmeyi düşünebiliriz belki ama tabii önemli olan bu transferin bütçemize uygun bir noktaya gelmesi. Hocamızla bu konuyu istişare ederek yürüyoruz. Hulk'la menajerler aracılığıyla bir temas oldu. Olgunlaşınca bilgisini veririz." ifadelerini kullandı.

Fatih Karagümrük karşısında güzel bir galibiyet aldıklarını belirten Beşiktaş Asbaşkanı, "Karagümrük bizim dost camiamız, Baba Hakkı'nın emek verdiği bir camia. Dost kulübe de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah takımımız bu mücadeleyi devam ettirecek. Galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Emre Kocadağ, Beşiktaş'ın galibiyet serisiyle ilgili gelen bir soruya ise, "Biz sezon başında da verdiğimiz röportajlarda bu takıma inandığımızı söylemiştik, bu anlamda bizim bir kuşkumuz yoktu. Teknik heyetimize, hocamıza gerekli desteği verdik. Doğru işler yaptığımıza inanıyorduk, nitekim güzel sonuçlar almaya devam ediyoruz. İnşallah sonu daha iyi olur. Sonunu getirmek gerek." değerlendirmesinde bulundu.

Kocadağ, "Sergen Yalçın ile sözleşme konusunda görüştünüz mü?" sorusuna ise, " Ümraniye'deyiz her gün her gün bu konuları değerlendiriyoruz. Öncesinde çözmemiz gereken daha önemli konular var. Kenarda bekleyen oyuncular var, onları göndermemiz gerekiyor. Onlarla alakalı teklifleri değerlendiriyoruz. İlgi duyulan oyuncularımız var, onlarla alakalı konuşuyoruz. Bizim ilgi duyduğumuz oyuncular olursa tekliflerimizi yapıyoruz. Beşiktaş'ın yararına olacak teklifleri yapıyoruz. Kendi bütçemizin dışında acele bir şey yapmak istemiyoruz. Bu takıma katkı verebilecek bir oyuncu olması lazım. O anlamda çalışmaya devam ediyoruz." yanıtını verdi.

Beşiktaş Asbaşkanı kadroya giremeyen oyuncularına gelen teklifleri değerlendirdiklerin altını çizerek, "Transfer sezonunun bitmesine az zaman kaldı, gelen teklifleri değerlendiriyoruz. Türkiye içi ve yurt dışından ilgi var. Bizim maliyetlerden kurtulabileceğimiz bir nokta olursa değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika
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