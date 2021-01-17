Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Kocadağ - Son Dakika

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Kocadağ

Son Güncelleme: 17.01.2021 23:29

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Galatasaray'ı 2-0 yendikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Galatasaray'ı 2-0 yendikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Kocadağ, "Soğuk bir hava, zorlu hava şartları ama iki takım oyuncularını da tebrik ediyorum. Beşiktaş oyuncuları ve teknik ekibini daha çok tebrik ediyorum. Bizim için çok güzel bir galibiyet oldu. Mutluyuz. Geçen sene geldiğimiz günden bu yana zor şartlar altında bir mücadeleye giriştik. Doğru işler yaptığımıza inanıyorum. Bunun karşılığını bu sene daha çok almaya başladık. İlk yarı itibarıyla iki maç kaldı, liderliğimiz devam ediyor. Bütün derbi maçlarını kazanmış bir Beşiktaş var. Geçen senenin şampiyonu Başakşehir'i de yendik. Doğru işler yapıyoruz diye düşünüyorum. Teknik ekibimizi, hocamızı, oyuncularımı kutluyorum. Camiamıza ve taraftarlarımıza armağan olsun." ifadelerini kullandı.

Emre Kocadağ, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Sakat oyuncularımız da vardı. Bugün itibarıyla Gökhan Töre girdikten sonra iyi işler yaptı. Adem Ljajic'in de sakatlığı geçti, yavaş yavaş dönüyor. Kadromuz genişliyor. Yapabilirsek bir şeyler yapmaya çalışacağız ama şartlar zor. Limit noktası var, onu çözmeye çalışıyoruz. Kenarda bekleyen yabancı oyuncularımız var, onlarla bir şekilde yolları ayırmaya çalışıyoruz. Onları çözebilirsek, 1-2 hafta içerisinde, şartlar oluşursa... Sene başında da biraz geç kaldık gibi oldu ama doğru şartlarda, Beşiktaş'ın menfaatlerine uygun şekilde transfer yaptık. Onlar da sahada oynadıkları top itibarıyla doğru kararlar olduğunu gösteriyor."

Kocadağ, "Hasic kiralık olarak gönderilecek mi?" sorusunu, "Hasic, oynadığı maçlarda iyi şeyler yapıyor. Bizim de çok şey beklediğimiz, yatırım yaptığımız bir oyuncu. Beraberce oturup karar vereceğiz. Bir oyuncunun gelişmesi için oynaması gerekiyor. Hasic'le de konuşacağız. Kalması yararlıysa kalacak, gidip bir yerde oynaması gerekiyorsa da oynayacak." şeklinde yanıtladı.

Beşiktaş Asbaşkanı, siyah-beyazlı takımın transfer gündemindeki Mario Mandzukic'le ilgili gelen bir soruya ise "Oyunculara Beşiktaş gerçekleri, menfaatlerine uygun teklifi yapıyoruz. Bizim için bizim teklifimiz önemli, karşılık buluyorsa yollar kesişiyor. Buluşmazsa bu transfer gerçekleşmiyor. Mandzukic'e teklifi yapmıştık, başka kulüpler de olabiliyor. Şu an için o konuda gelişme yok. Bizim teklifimizi olumlu görmedi gibi geliyor." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Kocadağ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Kocadağ - Son Dakika
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