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Emre Sakçı, dünya kısa kulvar rekorunu kırdı - Son Dakika

Emre Sakçı, dünya kısa kulvar rekorunu kırdı

27.12.2021 18:56
Emre Sakçı, dünya kısa kulvar rekorunu kırdı

Milli yüzücü Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derece elde ederek dünya kısa kulvar rekorunu kırdı.

Milli yüzücü Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derece elde ederek dünya kısa kulvar rekorunu kırdı.

Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden 24 yaşındaki Fenerbahçeli milli yüzücü Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derece elde ederek yarışı ilk sırada tamamladı ve bu derecesiyle dünya rekorunu kırmayı başardı.Belaruslu Ilya Shymanovich'e ait 25.25'lik dünya rekorunu geliştiren Emre Sakçı, dünya rekorunun yeni sahibi oldu.


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Emre Sakçı, Şehitkamil, Gaziantep, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Emre Sakçı, dünya kısa kulvar rekorunu kırdı - Son Dakika Spor


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