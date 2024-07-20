En-Nesyri geliyor mu? Ali Koç: 48 saat verdim Mario Branco'ya - Son Dakika
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Spor

En-Nesyri geliyor mu? Ali Koç: 48 saat verdim Mario Branco'ya

En-Nesyri geliyor mu? Ali Koç: 48 saat verdim Mario Branco\'ya

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Youssef En-Nesyri transferi hakkında açıklamalar yaptı. Koç, "En-Nesyri'yi çok istiyorduk. Hala istiyoruz ama sabrımız taşmak üzere. Buradan da selam olsun. 48 saat verdim Mario Branco'ya. Oldu, oldu. Olmadı B, C, D, E'ye gideceğiz" dedi.

20.07.2024 08:39
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Süper Lig devi Fenerbahçenin 4 milyon euro maaş karşılığında büyük oranda anlaşma sağladı Youssef En-Nesyri transferinde pürüz çıktı.

"48 SAAT VERDİM BRANCO'YA"

Transfer hakkında açıklamalarda bulunan Ali Koç, "En-Nesyri'yi çok istiyorduk. Hala istiyoruz ama sabrımız taşmak üzere. Buradan da selam olsun. 48 saat verdim Mario Branco'ya. Oldu, oldu. Olmadı B, C, D, E'ye gideceğiz." dedi.

ANTRENMANA ÇIKMADI

Youssef En-Nesyri, Sevilla'nın cuma günü gerçekleştirdiği antrenmanda yer almadı. Sevilla, Faslı futbolcunun sol dizindeki zorlanmadan dolayı antrenmana çıkmadığını duyurdu. Ancak İspanyol basınında yer alan haberde Youssef En-Nesyri'nin antrenmana çıkmamasının transferle bağlantılı olabileceği öne sürüldü.

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Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor En-Nesyri geliyor mu? Ali Koç: 48 saat verdim Mario Branco'ya - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

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  • Erol MARASLI: Sıktı artık olumlu veya olumsuz bir karar vermeli artık.koca Fenerbahçe kulübü bir oyuncuyamı kaldı. 1 1 Yanıtla
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  • Mehmet Yılmaz: böyle nazla olmaz bu işler vazgec bundan ali bey 1 0 Yanıtla
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