En-Nesyri\'nin penaltı beklediği pozisyonda ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Trio ekibi Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban tartışmalı pozisyonları yorumladı.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Siyah beyazlıların golünü Gedson Fernandes attı. Trio ekibi Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban tartışmalı pozisyonları yorumladı.

11' İsmail Yüksek'in Amir Hadziahmetovic'e yaptığı faulde devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Hakem bunu kaçırdı. İlk faulleri düşününce en sert faul buydu. Sarı kart kaçmış.

Bahattin Duran: Sağ ayağıyla topa müdahale etmiş olsa da faul ve sarı kart olmalıydı.

Deniz Çoban: İsmail'in bu hareketi sarı kartı gerektirecek bir fauldü. Hakem burada faul dahi çalmadı.

36' Talisca'nın eline çarpan top sonrası Beşiktaş'a penaltı verilmesi doğru karar mı?

Bülent Yıldırım: Pozisyonda faul yok. Talisca risk almış. Hakem tereddütsüz penaltı vermiş. Hakemi tebrik etmek lazım.

Bahattin Duran: Talisca pozisyonda risk almış. Sağ elini yukarıda açık şekilde tutuyor. Talisca'nın duruşu çok riskli. Elle oynamasa bile Mustafa'nın biraz daha boynuna bastırsa yine penaltı olacak.

Deniz Çoban: Açık bir penaltı. Gedson'la Çağlar alan kazanmaya çalışırken İrfan'la bir kontak var ancak ihlal yok. Mustafa'nın Talisca'nın şortunu çekse de ihlal yok. Tartışmasız penaltı. Hakemin sahada vermesini tebrik ediyorum. Gedson'un İrfan'a müdahalesinde ihlal yok.

37' En Nesyri'nin yerde kaldığı pozisyonda Fenerbahçe penaltı bekledi. Devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Kaleci topla oynuyor. En Nesyri'nin uzattığı ayak sonrası bir temas var. Hakem yorumuna ihtiyaç duyulan bir pozisyon. Devam kararını destekliyorum.

Bahattin Duran: Mert Müldür'ün hareketi sarı kart. Hakemin Çağlar'a gösterdiği sarı kart doğru. Kaleci Mert topla oynadıktan sonra En Nesyri topu sol ayağının içiyle topu almak istedi. En Nesyri'nin dikkatsiz bir şekilde Mert'e temas ettiğini düşünüyorum. Pozisyon penaltı değil. En Nesyri kaleciye faul yaptı.

Deniz Çoban: Net penaltı değil diyemem. Topla oynadı bitti olacak bir pozisyon değil. Pozisyonun penaltı olmadığını düşünüyorum. Top En Nesyri'den önce Beşiktaş kalecisine geliyor. Beşiktaş kalecisi ayağının üzeriyle temiz şekilde topla oynuyor. Geç kalan Fenerbahçe oyuncusu penaltı alabilmek için ayağını açarak geliyor. Beşiktaş kalecisi teması azaltmak için ayaklarını kendine çekiyor. Bir kontak oluşuyor. Beşiktaşlı oyuncu ayaklarını sakınmasaydı ya da En Nesyri süpürüp gitseydi tartışmasız penaltı derdim. Hakem itirazlarda hiç esnemedi. Pozisyon devam ettikten sonra Çağlar'ın itirazından önce Mert Müldür'ün bir pozisyonu var net sarı kartı atladı.