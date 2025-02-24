En-Nesyri, RAMS Park\'a adım atar atmaz kameralara parmak salladı

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.Sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrılarak saat 20.00'deki karşılaşma için RAMS Park'a geldi. Kanarya'da Youssef En-Nesyri'nin stada adım atar atmak yaptığı hareket viral oldu.

PARMAK SALLDI

Takım otobüsünden inen En-Nesyri, kameraları görünce elini kaldırıp parmak sallama hareketi yaptı. Sarı-lacivertli formayla son dönemde yıldızlaşan Faslı golcünün karşılaşma öncesindeki bu hırslı tavrı Fenerbahçelilerden tam not aldı.

En Nesyri'nin kameralara yaptığı hareket;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÜNDEME OTURDU

En-Nesyri'nin bu paylaşımı kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi. Galatasaraylı taraftarların tepkisini çeken yıldız forvet, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından ise sayısız beğeni ve yorum oldu.