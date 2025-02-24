En-Nesyri, RAMS Park'a adım atar atmaz kameralara parmak salladı - Son Dakika
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Spor

En-Nesyri, RAMS Park'a adım atar atmaz kameralara parmak salladı

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Fenerbahçe, Galatasaray derbisi için RAMS Park'a geldi. Sarı-lacivertlilerin yıldız golcüsü En-Nesyri, takım otobüsünde indiği esnada kameraları görünce parmağını salladı. Faslı forvetin kritik karşılaşma öncesindeki bu hareketi kısa sürede en çok konuşulan olay oldu. Galatasaraylıların tepkisini çeken hareket, Fenerbahçelilerden tam not aldı.

24.02.2025 19:15  Güncelleme: 19:30
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.Sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrılarak saat 20.00'deki karşılaşma için RAMS Park'a geldi. Kanarya'da Youssef En-Nesyri'nin stada adım atar atmak yaptığı hareket viral oldu.

PARMAK SALLDI

Takım otobüsünden inen En-Nesyri, kameraları görünce elini kaldırıp parmak sallama hareketi yaptı. Sarı-lacivertli formayla son dönemde yıldızlaşan Faslı golcünün karşılaşma öncesindeki bu hırslı tavrı Fenerbahçelilerden tam not aldı.

En Nesyri'nin kameralara yaptığı hareket;

En-Nesyri'nin RAMS Park'a adım atar atmaz yaptığı hareket olay oldu
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÜNDEME OTURDU

En-Nesyri'nin bu paylaşımı kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi. Galatasaraylı taraftarların tepkisini çeken yıldız forvet, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından ise sayısız beğeni ve yorum oldu.

En-Nesyri, RAMS Park\'a adım atar atmaz kameralara parmak salladı

Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor En-Nesyri, RAMS Park'a adım atar atmaz kameralara parmak salladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Derya Nadir:
    O parmak. Elhamdülillah. Allah var parmağı... Nasıl haber yapıyorsunuz hayret bişey gerçekten. Bende kendimi paranoya zannederdim ama benden kötüleri de varmış :) saygılarımla 35 0 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    bitir isi hz yusuf 14 2 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    2 gol bekliyorum senden 14 0 Yanıtla
  • Casper:
    Kadıköy de nasıl koydu 6 4 Yanıtla
  • Mehmet Özhan OĞUZ:
    bu habercilerin işi gücü ortalığı karıştırmak. ülkemizin iki güzide takımının maçı var. milleti birbirine düşürmeye gerek yok. iyi oynayan kazanır. 6 0 Yanıtla
  • Herbokolog Sami null:
    Adam parmağı Tevhid için kaldırmış. Haberi sunuş şekline bak. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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