En-Nesyri\'yi tahtından edecek! Galatasaray, McTominay için 20 milyon euroyu gözden çıkardı

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Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ana gündem maddesi orta saha takviyesi. Uzun süredir bu bölgeye yapılacak takviye için mesai harcayan sarı-kırmızılılarda en güçlü adaylardan biri olan Scott McTominay ile anlaşma sağladı. Cimbom, yıldız futbolcunun kulübü Manchester United'a ise rekor bir bonservis bedeli ödemeye hazır.

MCTOMINAY'A 5 MİLYON EURO

Galatasaray'ın yıllık 5 milyon euro teklif ettiği Scott McTominay, bu rakamı yeterli buldu ve sarı-kırmızılıların teklifini kabul etti. 27 yaşındaki orta saha ile el sıkışan Cimbom, transferi bitirmek için ise İskoç futbolcunun formasını giydiği İngiliz devi Manchester United ile pazarlıklara başladı.

BONSERVİSİNE 20 MİLYON EURO

Manchester United pazarlık masasına 30 milyon euro ile otururken daha sonra bu rakamı 25 milyon euroya indirdi. Galatasaray ise 15 milyon euroluk teklifini 20 milyon euroya çıkarmaya hazırlanıyor.

EN-NEYSRI'NIN REKORU KIRILACAK

Galatasaray, uzun süredir uzun süredir uğraştığı Scott McTominay transferini 20 milyon euro ve üzeri bir bonservis bedeliyle bitirirse Türk futbol tarihinin en pahalı transferine imza atacak. Bu rekor, Fenerbahçe'nin bu transfer döneminde İspanya ekibi Sevilla'ya 19.5 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Faslı forvet Youssef En-Nesyri'ye ait.

TÜRK FUTBOLUNDA EN YÜKSEK BONSERVİS BEDELİ ÖDENEN FUTBOLCULAR

Zirvede Youssef En Nesyri'nin yer aldığı Süper Lig tarihinin en yüksek bonservis bedeli verilen isimler listesi şu şekilde;