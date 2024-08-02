En-Nesyri'yi tahtından edecek! Galatasaray, McTominay için 20 milyon euroyu gözden çıkardı - Son Dakika
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En-Nesyri'yi tahtından edecek! Galatasaray, McTominay için 20 milyon euroyu gözden çıkardı

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Orta saha transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray, Manchester United forması giyen Scott McTominay ile yıllık 5 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Bunun üzerine yıldız futbolcunun kulübüyle pazarlık masasına oturan sarı-kırmızılılar, teklifini 15 milyon eurodan 20 milyon euroya çıkardı. Transfer bu rakama biterse McTominay, Türk futbol tarihinin en fazla bonservis bedeli ödenen futbolcusu olacak. Bu rekor, Fenerbahçe'nin bu yaz 19.5 milyon euroya transfer ettiği En-Nesyri'ye ait.

02.08.2024 14:51
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Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ana gündem maddesi orta saha takviyesi. Uzun süredir bu bölgeye yapılacak takviye için mesai harcayan sarı-kırmızılılarda en güçlü adaylardan biri olan Scott McTominay ile anlaşma sağladı. Cimbom, yıldız futbolcunun kulübü Manchester United'a ise rekor bir bonservis bedeli ödemeye hazır.

MCTOMINAY'A 5 MİLYON EURO

Galatasaray'ın yıllık 5 milyon euro teklif ettiği Scott McTominay, bu rakamı yeterli buldu ve sarı-kırmızılıların teklifini kabul etti. 27 yaşındaki orta saha ile el sıkışan Cimbom, transferi bitirmek için ise İskoç futbolcunun formasını giydiği İngiliz devi Manchester United ile pazarlıklara başladı.

BONSERVİSİNE 20 MİLYON EURO

Manchester United pazarlık masasına 30 milyon euro ile otururken daha sonra bu rakamı 25 milyon euroya indirdi. Galatasaray ise 15 milyon euroluk teklifini 20 milyon euroya çıkarmaya hazırlanıyor.

En-Nesyri'yi tahtından edecek! Galatasaray, McTominay için 20 milyon euroyu gözden çıkardı

EN-NEYSRI'NIN REKORU KIRILACAK

Galatasaray, uzun süredir uzun süredir uğraştığı Scott McTominay transferini 20 milyon euro ve üzeri bir bonservis bedeliyle bitirirse Türk futbol tarihinin en pahalı transferine imza atacak. Bu rekor, Fenerbahçe'nin bu transfer döneminde İspanya ekibi Sevilla'ya 19.5 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Faslı forvet Youssef En-Nesyri'ye ait.

En-Nesyri'yi tahtından edecek! Galatasaray, McTominay için 20 milyon euroyu gözden çıkardı

TÜRK FUTBOLUNDA EN YÜKSEK BONSERVİS BEDELİ ÖDENEN FUTBOLCULAR

Zirvede Youssef En Nesyri'nin yer aldığı Süper Lig tarihinin en yüksek bonservis bedeli verilen isimler listesi şu şekilde;

  1. Youssef En Nesyri: Fenerbahçe-19.5 milyon euro (2024-2025)
  2. Mario Jardel: Galatasaray-17 milyon euro (2000-2001)
  3. Cengiz Ünder: Fenerbahçe-15 milyon euro (2023-2024)
  4. Nicolo Zaniolo: Galatasaray-15 milyon euro (2022-2023)
  5. Dani Güiza: Fenerbahçe-14 milyon euro (2008-2009)
  6. Mbaye Diagne: Galatasaray-13 milyon euro (2018-2019)
  7. Emmanuel Emenike: Fenerbahçe-13 milyon euro (2013-2014)
  8. Bruma: Galatasaray-13 milyon euro (2013-2014)
  9. Moatasem Al-Musrati: Beşiktaş-11 milyon euro (2023-2024)
En-Nesyri\'yi tahtından edecek! Galatasaray, McTominay için 20 milyon euroyu gözden çıkardı

Manchester United, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor En-Nesyri'yi tahtından edecek! Galatasaray, McTominay için 20 milyon euroyu gözden çıkardı - Son Dakika

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