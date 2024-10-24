Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiliz devi Manchester United'ı konuk etti. İlk yarıyı etkili futboluna rağmen geride kapatan sarı-lacivertliler, En-Nesyri'nin art arda kaçırdığı goller sonrası saç baş yoldu.
Maça hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin rakibi üzerinde baskı kurdu ve ilk 15 dakikada rakip ceza sahasında 6 kez topla buluşarak 2 şut çekti. Ancak, İngiliz ekibi, sarı-lacivertlilerin ceza sahasına girdiği ilk atağında golü buldu. Konuk takım, 15 dakikada Eriksen'in golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarı boyunca Manchester'a karşı üstün bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, 37. dakikada kale ağzından Youssef En-Nesyri ile peş peşe net gol pozisyonlarından yararlanamadı. İngiliz ekibinin kalecisi Onana, her 2 pozisyonda da Faslı golcüye geçit vermedi.
Kaçan pozisyonlar sonrasında başını iki elinin arasına alan Mourinho, şaşkınlığını gizleyemedi ve gol olmayan net fırsatları gülerek karşıladı. Portekizli teknik adamın o anları da kameraya yansıdı.
İşte o anlar;
Son Dakika › Spor › En-Neysri'nin peş peşe kaçırdığı gollere Mourinho bile inanamadı - Son Dakika
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