En-Neysri'nin peş peşe kaçırdığı gollere Mourinho bile inanamadı - Son Dakika
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En-Neysri'nin peş peşe kaçırdığı gollere Mourinho bile inanamadı

En-Neysri\'nin peş peşe kaçırdığı gollere Mourinho bile inanamadı

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'nin, Manchester United karşılaşmasının ilk yarısında kale önünde peş peşe goller kaçırdı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, bu pozisyonlar sonrası şaşkınlığını gizleyemedi.

24.10.2024 23:11
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiliz devi Manchester United'ı konuk etti. İlk yarıyı etkili futboluna rağmen geride kapatan sarı-lacivertliler, En-Nesyri'nin art arda kaçırdığı goller sonrası saç baş yoldu.

MANCHESTER'IN İLK ŞUTU GOL OLDU

Maça hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin rakibi üzerinde baskı kurdu ve ilk 15 dakikada rakip ceza sahasında 6 kez topla buluşarak 2 şut çekti. Ancak, İngiliz ekibi, sarı-lacivertlilerin ceza sahasına girdiği ilk atağında golü buldu. Konuk takım, 15 dakikada Eriksen'in golüyle 1-0 öne geçti.

EN-NESYRI PEŞ PEŞE KAÇIRDI

İlk yarı boyunca Manchester'a karşı üstün bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, 37. dakikada kale ağzından Youssef En-Nesyri ile peş peşe net gol pozisyonlarından yararlanamadı. İngiliz ekibinin kalecisi Onana, her 2 pozisyonda da Faslı golcüye geçit vermedi.

MOURINHO DELİYE DÖNDÜ

Kaçan pozisyonlar sonrasında başını iki elinin arasına alan Mourinho, şaşkınlığını gizleyemedi ve gol olmayan net fırsatları gülerek karşıladı. Portekizli teknik adamın o anları da kameraya yansıdı.

İşte o anlar;

En-Neysri'nin peş peşe kaçırdığı gollere Mourinho bile inanamadı
GÖRÜNTÜ: TRT 1
En-Neysri'nin peş peşe kaçırdığı gollere Mourinho bile inanamadı
GÖRÜNTÜ: TRT 1
En-Neysri'nin peş peşe kaçırdığı gollere Mourinho bile inanamadı
GÖRÜNTÜ: TRT 1
En-Neysri'nin peş peşe kaçırdığı gollere Mourinho bile inanamadı
GÖRÜNTÜ: TRT 1
En-Neysri'nin peş peşe kaçırdığı gollere Mourinho bile inanamadı
GÖRÜNTÜ: TRT 1
En-Neysri'nin peş peşe kaçırdığı gollere Mourinho bile inanamadı
GÖRÜNTÜ: TRT 1
En-Neysri'nin peş peşe kaçırdığı gollere Mourinho bile inanamadı
GÖRÜNTÜ: TRT 1
En-Neysri'nin peş peşe kaçırdığı gollere Mourinho bile inanamadı
GÖRÜNTÜ: TRT 1
En-Neysri'nin peş peşe kaçırdığı gollere Mourinho bile inanamadı
GÖRÜNTÜ: TRT 1

Manchester United, Jose Mourinho, Manchester, Fenerbahçe, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor En-Neysri'nin peş peşe kaçırdığı gollere Mourinho bile inanamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Bilişim Hurda:
    SAHTEKAR SAMUEL YÜZÜNDEN MORİNHO KIRMIZI GÖRDÜ 10 5 Yanıtla
  • Recep Yaşakan:
    Fenerbahçe kendi evinde olmasına rağmen geniş kadrosuna rağmen çok kötü futbol oynuyor Fenerbahçe iyi oynamıyor hücum futbolu hiç yok sanki deplasmanda oynadı İsmail Kartal Fenerbahçe daha iyi oynuyordu 5 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    İyi itelemisler fenev e bunu 0 6 Yanıtla
  • yasin dumlupınar:
    kacirdigi gollere degil admin. dogru habercilik yap. onana nin kurtarislarina yapti o hareketleri. cinconsarayli oldugunu belli etme 5 0 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    Sanki boş kaleye kaçırdı adam gayet güzel oynadı 3 0 Yanıtla
  • Ozgur Turker:
    Sevgili admin, haberi yanlis baslikla vermissin! Nesyri kacirmasi, Onana kurtardi. 3 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    guiza 0 2 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Az kalsın dünya devi olacakmış da bu eleman yüzünden olamamış, tüühh :) 0 1 Yanıtla
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