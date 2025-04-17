En yakın arkadaşı devrede! İrfan Can Kahveci Fenerbahçe\'den ayrılabilir

Süper Lig devi Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme uzatan İrfan Can Kahveci, istediği süreleri bulamadığı için takımdan ayrılmayı düşünüyor. Jose Mourinho tarafından tercih edilmeyen İrfan Can, kulübeye mahkum kaldı. İstediği forma şansını bulamayan milli yıldız, ayrılık ihtimalini masaya yatırdı.

UĞURCAN KENDİ TAKIMINA DAVET ETTİ

İrfan Can Kahveci'nin Milli Takım'dan yakın arkadaşı olan Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, 29 yaşındaki yıldızı Trabzonspor'a davet etti. Fenerbahçeli oyuncunun, sıcak bakması durumunda Bordo-Mavili ekibin hamle yapma ihtimali söz konusu.

Son haftalarda İki oyuncunun sosyal medyada birbirine yaptığı yorumlar da gündem olmuştu. Uğurcan Çakır için Fenerbahçe iddiaları çıksa da Trabzonspor yönetimi, iddiaları yalanladı.