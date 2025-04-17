En yakın arkadaşı devrede! İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'den ayrılabilir - Son Dakika
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En yakın arkadaşı devrede! İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'den ayrılabilir

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Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme uzatan İrfan Can Kahveci, fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmayı düşünüyor. Milli Takım'dan arkadaşı Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, İrfan Can'ı Bordo-Mavili ekibe davet etti. 29 yaşındaki futbolcu, Mourinho tarafından tercih edilmeyince kulübeye mahkum kaldı. İstediği forma şansını bulamayan Kahveci, ayrılığı masaya yatırdı.

17.04.2025 15:57
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Süper Lig devi Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme uzatan İrfan Can Kahveci, istediği süreleri bulamadığı için takımdan ayrılmayı düşünüyor. Jose Mourinho tarafından tercih edilmeyen İrfan Can, kulübeye mahkum kaldı. İstediği forma şansını bulamayan milli yıldız, ayrılık ihtimalini masaya yatırdı.

UĞURCAN KENDİ TAKIMINA DAVET ETTİ

İrfan Can Kahveci'nin Milli Takım'dan yakın arkadaşı olan Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, 29 yaşındaki yıldızı Trabzonspor'a davet etti. Fenerbahçeli oyuncunun, sıcak bakması durumunda Bordo-Mavili ekibin hamle yapma ihtimali söz konusu.

Son haftalarda İki oyuncunun sosyal medyada birbirine yaptığı yorumlar da gündem olmuştu. Uğurcan Çakır için Fenerbahçe iddiaları çıksa da Trabzonspor yönetimi, iddiaları yalanladı.

En yakın arkadaşı devrede! İrfan Can Kahveci Fenerbahçe\'den ayrılabilir
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Son Dakika Spor En yakın arkadaşı devrede! İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'den ayrılabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat Biçer:
    GS ye gelseydin başımıza taç olurdun. insanoğlu bazen yanlış tercih yapıyor bunun bedelini bir ömür ödüyor 14 33 Yanıtla
  • Ecevit çakar:
    Finoyu barınağa günderin bundan fütbolcu falan olmaz ,bordo mavilerinde bununla işi olmaz 4 10 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan:
    gider mider birde Uğurcan mı kalmış bu transfer 3 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: En yakın arkadaşı devrede! İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'den ayrılabilir - Son Dakika
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