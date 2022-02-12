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Ender gelişen ataklarda gol pozisyonları cömertçe harcanıyor - Son Dakika

Ender gelişen ataklarda gol pozisyonları cömertçe harcanıyor

12.02.2022 20:22

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetiyor. Torrent döneminde oynadığı 4 maçı da kazanamayan ve küme düşme potasıyla arasında 3 puan fark kalan sarı-kırmızılılar, Kayserispor karşında mutlak galibiyet istiyor. Mücadelede 0-0'lık eşitlik var.

Süper Lig'de dibe vuran ve küme düşme potasıyla arasında 3 puanlık fark kalan Galatasaray, sahasında Kayserispor'u ağırladı. Galatasaray'ın başında çıktığı 4 maçı da kazanamayan Domenec Torrent, ilk galibiyetini Hikmet Karaman'a karşı almak istiyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen kaleci Fernando Muslera ile Işık Kaan Arslan, maçta forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Ömer Bayram da kart görmesi durumunda 26. haftadaki Göztepe maçında oynayamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Gomis.

Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Mert, Carole, İbrahim, Abdulkadir, Mane, Emrah, Bertolacci, Gavranovic

CANLI ANLATIM

İKİNCİ YARI

Dakika 69: Kayserispor Miguel Cardoso ile 1-0 öne geçti.

Dakika 59: Sağ kanattan topu alan Sofiane Feghouli arka direğe doğru ortasını yaptı ancak savunma karşıladı.

Dakika 51: Hızlı gelişen Galatasaray atağında Kerem ters kanattaki Babel'i düşündü, Babel'in yerden vuruşu savunmadan döndü.

Dakika 47: Galatasaray Berkan savunma arkasına sarkan Kerem'i gördü, Kerem karşı karşıya pozisyonda aşırtma bir vuruş yaptı ancak kaleciyi geçen top savunmada kaldı.

İLK YARI

Dakika 45: Ceza sahası dışında topu alan Berkan yerden vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.

Dakika 35: Ceza sahası dışında topu alan Taylan savunma arkasına sarkan Berkan'ı düşündü ama Onun vuruşu farklı şekilde auta gitti.

Dakika 30: Sol kanattan topu alan Kerem şık çalımlarla ceza sahasına girdi ve pasını Gomis'e aktarmak istedi, yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi.

Dakika 10: Sol kanattan topu alan Kerem ceza yayı üzerindeki Sofiane Feghouli'ye verdi, onun karşı karşıya vuruşunda kaleci Bilal gole izin vermedi.

Dakika 5: Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta Sofiane Feghouli, ortasını yaptı ancak top kaleci Bilal Bayazit'te kaldı.

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Spor Toto Süper Lig, Sofiane Feghouli, Kayserispor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ender gelişen ataklarda gol pozisyonları cömertçe harcanıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ender gelişen ataklarda gol pozisyonları cömertçe harcanıyor - Son Dakika
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