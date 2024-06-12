Engelli kıza yardımcı olan Cristiano Ronaldo, gönülleri fethetti - Son Dakika
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Spor

Engelli kıza yardımcı olan Cristiano Ronaldo, gönülleri fethetti

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EURO 2024 öncesi hazırlık maçında Portekiz, İrlanda'yı 3-0 mağlup etti. Mücadeleye damga vuran an ise Ronaldo'nun, maç öncesinde engelli bir çocuğa yardım etmesi oldu. Yıldız futbolcunun o anları büyük beğeni aldı.

12.06.2024 14:28
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A Milli Takım'ın EURO 2024 rakiplerinden olan Portekiz, dün akşam İrlanda ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleye yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo damgasını vurdu.

RONALDO'DAN ALKIŞLANACAK HAREKET

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Ronaldo'nun tekerlekli sandalyedeki engelli bir maskota sahaya çıkmasına yardımcı olduğu ve Portekiz milli marşı boyunca elini tuttuğu görüldü. O anlar kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Engelli kıza yardımcı olan Cristiano Ronaldo, gönülleri fethetti

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Son Dakika Spor Engelli kıza yardımcı olan Cristiano Ronaldo, gönülleri fethetti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

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