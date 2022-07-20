Hatayspor, kaleci Erce Kardeşler'i renklerine bağladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kaleci Erce Kardeşler'i transfer ettiğini duyurdu.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Trabzonspor'da forma giyen 28 yaşındaki kaleci Erce Kardeşler ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen kaleci Erce Kardeşler, onursal başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın katıldığı imza töreniyle kendisini 4 yıllığına bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. Erce Kardeşler'e hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.