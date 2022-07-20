Hatayspor, kaleci Erce Kardeşler'i renklerine bağladı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatayspor, kaleci Erce Kardeşler'i renklerine bağladı

Son Güncelleme: 20.07.2022 16:12

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kaleci Erce Kardeşler'i transfer ettiğini duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kaleci Erce Kardeşler'i transfer ettiğini duyurdu.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Trabzonspor'da forma giyen 28 yaşındaki kaleci Erce Kardeşler ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen kaleci Erce Kardeşler, onursal başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın katıldığı imza töreniyle kendisini 4 yıllığına bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. Erce Kardeşler'e hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor, kaleci Erce Kardeşler'i renklerine bağladı - Son Dakika


Son Dakika
16:04 Eşi Yasemin Şefkatli'yi doğum gününde öpücüklere boğan İdo Tatlıses, aşkını haykırdı
16:03 Fenerbahçe taraftarından Fred'e küfürlü karşılama! Canlı yayının apar topar sesini kıstılar
15:59 İdo Tatlıses, doğum gününde eşi Yasemin Şefkatli'yi öpücüklere boğdu
15:59 Fenerbahçe taraftarından Fred'e küfürlü karşılama! Canlı yayının apar topar sesini kıstılar
16:01 Son Dakika: İstanbul Beşiktaş'ta tadilat yapılan bina çöktü: 1 kişi göçük altında
15:57 Son Dakika: İstanbul Beşiktaş'ta tadilat yapılan bina çöktü: 1 kişi göçük altında
15:37 Yeni transfer Fred'i İstanbul'a getiren Fenerbahçeli yönetici Baki'den olay sözler: 4-5 kere telefon açtırdılar
15:32 Yeni transfer Fred'i İstanbul'a getiren Fenerbahçeli yönetici Baki'den olay sözler: 4-5 kere telefon açtırdılar
15:33 İstanbul'da tepki çeken görüntü! Başıboş eşekler mezarlıkta otluyor
15:29 Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred İstanbul'a geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2023 16:22:33. #1.11#
SON DAKİKA: Hatayspor, kaleci Erce Kardeşler'i renklerine bağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement