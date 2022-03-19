Erciyes'te Kar Voleybolu Avrupa Kupası heyecanı başladı - Son Dakika
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Erciyes'te Kar Voleybolu Avrupa Kupası heyecanı başladı

19.03.2022 15:39
Erciyes'te Kar Voleybolu Avrupa Kupası heyecanı başladı

AVRUPA Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Kupası, Erciyes'te başladı.

AVRUPA Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Kupası, Erciyes'te başladı.

CEV tarafından Türkiye Voleybol Federasyonu ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş ev sahipliğinde düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Kupası heyecanı, Erciyes Kayak Merkezi'nde start aldı. Uluslararası profesyonel sporcuların mücadele ettiği organizasyon 2.200 metredeki Tekir Kapı bölgesinde gerçekleşiyor.  Avrupa Kupası'na İsviçre, Belçika, Fransa, Romanya İtalya, Macaristan, Polonya ve Türkiye'den 7 kadın ve 11 erkek olmak üzere 18 takım katıldı. Takımlar arasındaki oyunlar bugün sabah 09.30'da üç sahada başlayıp, akşam saat 17.00'ye kadar devam edecek. Yarın ise saat sabah 10.00'dan itibaren erkeklerde ve kadınlarda çeyrek final ve yarı final müsabakaları oynanacak ve finale kalan takımlar saat 13.00'te final müsabakaları için karşı karşıya gelecek.

Erciyes'te Kar Voleybolu Avrupa Kupası heyecanı başladı
Erciyes'te Kar Voleybolu Avrupa Kupası heyecanı başladı
Erciyes'te Kar Voleybolu Avrupa Kupası heyecanı başladı
Erciyes'te Kar Voleybolu Avrupa Kupası heyecanı başladı
Erciyes'te Kar Voleybolu Avrupa Kupası heyecanı başladı
Erciyes'te Kar Voleybolu Avrupa Kupası heyecanı başladı
Erciyes'te Kar Voleybolu Avrupa Kupası heyecanı başladı
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CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu, Erciyes'te başladı CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu, Erciyes'te başladı

Avrupa Voleybol Konfederasyonu, Kayak Merkezi, Erciyes, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Erciyes'te Kar Voleybolu Avrupa Kupası heyecanı başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erciyes'te Kar Voleybolu Avrupa Kupası heyecanı başladı - Son Dakika
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