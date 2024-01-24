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"Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi - Son Dakika
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"Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, basın toplantısında başkanlık iddialarını yalanlayarak, böyle bir düşüncesinin olmadığını belirtti. Timur, vakit bulamamasından dolayı telefonlara cevap veremediğini ve üyelerle görüşemediğini ifade etti. Seçim karıştırılmak istendiğini söyleyen Timur, Dursun Özbek'in devam etmesi gerektiğini de vurguladı.

24.01.2024 - 18:23,  Güncelleme: 18:56
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Süper Lig devi Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE BİR DÜŞÜNCEM YOK"

Sarı-kırmızılı kulüp hakkında konuşan Timur'a, "Başkanlığa aday olacak mısınız?" diye soruldu. Timur bu soruya, "Yok yok. Hiçbir zaman böyle bir şey söz konusu olmadı. Galatasaray camiası içindeki insanlar bilir, telefonlara çıkacak vakit bulamıyorum. Böyle bir düşünce olsa derim. İletişim kurar insan" yanıtını verdi.

"TELEFONLARA CEVAP VEREMİYORUM"

Vakit bulamamasından dert yanan Erden Timur, "9 yaşında kızım okul başkanı oldu, tüm arkadaşlarıyla tek tek konuştu. Ben üyelerimizin çoğuyla görüşemiyorum. Telefonlara cevap veremiyorum. Herkesten özür diliyorum. Seçim oldukça karıştırılmak isteniyor. Net ifade ettim. Yönetim olarak bildiğim herkesin, bu konuda görüşü net. Genel kurulu kararıdır seçim. Bu gayreti, özveriyi gösteren, Galatasaray için fedakarlık yapan ağabeyimiz Dursun Başkan'ın devam etmesidir. Projeler var, bunların tamamlanması lazım. Böyle bir şey hiçbir zaman söz konusu olmadı" dedi.

"Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Galatasaray, Erden Timur, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi - Son Dakika
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