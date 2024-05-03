Erden Timur: Ali Koç beni tehdit etti - Son Dakika
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Spor

Erden Timur: Ali Koç beni tehdit etti

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, 343 Digital Youtube kanalında açıklamalarda bulundu. Timur, "Ali Koç tehdit etti. Benimle ilgili 'yalancı, ahlaksız, alzheimer, psikolojik tedavi görsün, yarım akıllı' dediler. Ben 42 yaşındayım. Bu insanlar benden daha tecrübeli. Sırf toplum gerilmesin diye karşılık vermedim. Allah ıslah etsin. Aylarca susuyorsun, konuşmuyorsun diyorlar" dedi.

03.05.2024 20:54
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Galatasaray Sportif A. Ş. Başkanvekili Erden Timur, 343 Digital Youtube kanalına konuk oldu. Timur, 2 sezonluk Galatasaray kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Erden Timur'un açıklamaları şu şekilde;

"ICARDI'NİN TÜRKİYE'YE GELMESİ ŞANS"

"Icardi'nin Türkiye'ye gelmesi şans, kısmet. Icardi için Wanda ile konuştum. Adam 8 milyon Euro net maaş alıyor. Böyle bir şansımız yok. Oyuncunun Galatasaray'ı istemesi lazım ki maaş konusunda kulübüyle (PSG) yüzde 50 olarak anlaşalım. Mauro o zamanlar da teklif alıyordu. Wanda'yı buraya davet ettik. Her şeyiyle ilgilendik. Her transfere aynısını yapıyoruz. Değer vermek böyle bir şeydir. Mertens 1 yıllığına gelmişti."

Erden Timur: Ali Koç beni tehdit etti

TRANSFERLER NEDEN GECİKTİ?

"Geçen sene transferde daha başarılıydık. Bu sene bizim harcama limiti sorunumuz vardı. Bu sene gelirlerle ilgilendik. Gelirimiz nereydese 6 küsür milyar lira oldu. 'Şampiyonlar Ligi'nden dolayı fark etti diyorlar. Emeği küçültmek için sürekli bir şeyler üretiyorlar. Şampiyonlar Ligi'nden 900 milyon geldi. Geriye 5.6 milar kaldı. Bir senede 1 milyardan 5 milyara çıkardık. Önümüzdeki dönem hiçbir harcama limiti yok. Harcama limiti sorunu var, hiçbir oyuncuyu alamıyorsunuz. Bonservissiz oyuncu almamız gerekiyordu. Oyuncu havuzu 100'den 5'e düştü. Transferler bu yüzden gecikti."

"TÜM TELEFONLAR İNCELENSİN"

"Hangi platformda yarışılmak isteniyorsa biz varız. Yerli hakem, yabancı hakem kıyasında yerlilere de çok haksızlık etmeyin. Yabancı hakemin de evine adam gönderirsin, onun da çocuğu sıkıştırılsın, alışveriş merkezinde çevrilsin... Kendi hakemlerimize de böyle davranmamak gerekiyor. Neden 10 sene incelensin? Toplumu rahatlatmamız lazım. Bu ortamın hiçbir şeye faydası yok. Herkesin bir iddiası var; 'Bana haksızlık yapıldı. Karşı takım oynuyor, oynamıyor...' Kendi başarısızlığını gizlemek için toplumu manipüle ediyor herkes. Şöyle bir iddia var; 'Biz şu kadar yıldır şampiyon olamıyoruz.' Belki haksızlık yapıldı belki de sen haksızlık yapmana rağmen şampiyon olamadın. Ben bunu analiz edemem. Tüm telefonlar incelensin diyorum."

"ALİ KOÇ BENİ TEHDİT ETTİ"

"Fenerbahçe ile aynı masaya oturur musunuz?" sorusu üzerine Erden Timur, "Bana 20'den fazla hakaret edildi. Muhakkak yanlışlar yapıyoruzdur. Hakaret edildi, karşılık vermedim. Onlara karşılık verseydim kendi camiamda daha saygı görürdüm. Ali Koç tehdit etti. Benimle ilgili 'yalancı, ahlaksız, alzheimer, psikolojik tedavi görsün, yarım akıllı' dediler. Ben 42 yaşındayım. Bu insanlar benden daha tecrübeli. Sırf toplum gerilmesin diye karşılık vermedim. Allah ıslah etsin. Aylarca susuyorsun, konuşmuyorsun diyorlar."

Erden Timur: Ali Koç beni tehdit etti

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Son Dakika Spor Erden Timur: Ali Koç beni tehdit etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ferhat eser: erden kardeş seni şahsen tanımam ama sen haddini bilmiyorsun karşındaki insan ali koç bu ülkeye istihdam sağlayan sevilen bir adam muhakkak seninde çalışmaların vardır saygı duyarım ayrıca Beşiktaş ve fenerbahçe yanında sönüksünüz bunu kabul et bu böyleydi böyle olmayada devam edicek 1 0 Yanıtla

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