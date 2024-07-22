Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi - Son Dakika
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Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi

Galatasaray'da transferlerinin gecikmesi taraftarların tepkisine neden olurken sarı-kırmızılılarda transferlerden sorumlu İbrahim Hatipoğlu'nun Doue transferinin gerçekleşmeyeceğini açıklaması bardağı taşırdı. Başkan Dursun Özbek'i eleştiri yağmuruna tutan Galatasaraylılar, teknik direktör Okan Buruk'a ise destek verdi. Öte yandan Özbek'in Erden Timur'un istifasının ardından "Yapılan transferlerin başında ben vardım, bugün de ben varım " sözleri yeniden gündem oldu

22.07.2024 13:15
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Son şampiyon Galatasaray, eksiklerini bir türlü gideremiyor. Sarı-kırmızılı takım, sağ bek ve merkez orta saha transferlerinde gecikmiş durumda. Başkan Dursun Özbek'in Erden Timur'un istifasının ardından transferler için yetkilendirdiği Cenk Ergün ve İbrahim Hatipoğlu, gündemdeki isimlerde mutlu sona ulaşamayınca taraftar da tepki göstermeye başladı.

ÖZBEK'E TEPKİ, BURUK'A DESTEK

Geçen sezon gelirlerde tarihi bir yılın geride bırakıldığını ifade eden Dursun Özbek'in "Transferleri kampa yetiştireceğiz" sözlerini referans gösteren taraftarlar, sosyal medyada başlattıkları kampanyada kulübe transfer konusunda tepkide bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'a ise destek verdi. Okan Buruk'un 30 Ocak'ta yaptığı, "Acele bir sağ bek ve sol bek istiyorum" açıklamasını sosyal medyada yeniden gündeme getiren Galatasaraylılar, "7 aydır bir sağ bek bulamadık" "Ocak ayında söyledik, orada mısınız?" "Adama bir sağ bek alamadınız" şeklinde yorumlarda bulundular.

İBRAHİM HATİPOĞLU NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, kulüp kanalına yaptığı açıklamada, "Doue, listemizdeki önemli oyunculardan biriydi. Gelinen noktada Galatasaray bu oyuncu ile görüşmeleri sonlandırma noktasına geldi. Artık Doue transfer listemizde bulunmuyor. Doue bugün için ilk defa net olarak Galatasaray'ın gündeminden çıkmıştır. Taraftarlarımız bizi eleştirmekte haklı. Bir hedef koymuştuk. Kamp dönemine yetiştireceğiz diye bir hedefle yola çıktık. Gelişmeler, transfer sürecindeki zorluklar nedeniyle bu hedefimize bir miktar gecikmeyle devam ediyoruz. Tek amacımız hata yapmadan, Galatasaray için en doğru şartlarda, en doğru oyuncuları belirlemek. Büyük bir transfer listemiz yok. İki mevki için çalışma yapıyoruz. Hocamızın belirlediği önemli isimler var" ifadelerini kullanmıştı.

ERDEN TİMUR'UN İSTİFASI

Galatasaray'da yeni yönetimde yer almayan ve görevinden istifa eden Erden Timur, "İstifa etmekten başka çarem kalmadı, tutunacak bir dalım olsa tutunurdum. Aylarca sürdü, son 7 ay özellikle yoğun. Ne yaptığımı ben de bilmiyorum inanın. Ne arsızlığımız, ne hırsızlığımız, ne namussuzluğumuz, ne komisyonculuğumuz... Ben de bırakmayı hiç istemiyorum öyle bir şey var. Ama hiçbir dal yok" açıklamasını yapmıştı.

ÖZBEK'İN O SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Erden Timur'un yeni yönetimde yer almamasının ardından "Bu sezon transferin başında kim olacak?" sorusuna Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bu yönetimin başkanı benim. Bugün de benim, dün de bendim. Galatasaray'da hem amatör sporlarda hem de profesyonel futbolda yapılan transferlerin başında ben vardım, bugün de ben varım. Bu bugün böyle değildi, kurulduğundan beri böyle bir olay" yanıtını vermişti. O dönemde çok konuşulan Özbek'in bu sözleri yeniden gündem oldu ve tartışılmaya başlandı.

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Son Dakika Spor Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi - Son Dakika

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