Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi - Son Dakika
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Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi

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Galatasaray'da transferlerinin gecikmesi taraftarların tepkisine neden olurken, İbrahim Hatipoğlu'nun Doue transferinin gerçekleşmeyeceğini açıklaması bardağı taşırdı. Başkan Dursun Özbek'i eleştiri yağmuruna tutan Galatasaraylılar, teknik direktör Okan Buruk'a ise destek verdi. Öte yandan Özbek'in Erden Timur'un istifasının ardından "Yapılan transferlerin başında ben vardım, bugün de ben varım " sözleri yeniden gündem oldu

22.07.2024 13:15  Güncelleme: 13:48
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Son şampiyon Galatasaray, eksiklerini bir türlü gideremiyor. Sarı-kırmızılı takım, sağ bek ve merkez orta saha transferlerinde gecikmiş durumda. Başkan Dursun Özbek'in Erden Timur'un istifasının ardından transferler için yetkilendirdiği Cenk Ergün ve İbrahim Hatipoğlu, gündemdeki isimlerde mutlu sona ulaşamayınca taraftar da tepki göstermeye başladı.

ÖZBEK'E TEPKİ, BURUK'A DESTEK

Geçen sezon gelirlerde tarihi bir yılın geride bırakıldığını ifade eden Dursun Özbek'in "Transferleri kampa yetiştireceğiz" sözlerini referans gösteren taraftarlar, sosyal medyada başlattıkları kampanyada Özbek ve yönetimine transfer konusunda tepkide bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'a ise destek verdi. Okan Buruk'un 30 Ocak'ta yaptığı, "Acele bir sağ bek ve sol bek istiyorum" açıklamasını sosyal medyada yeniden gündeme getiren Galatasaraylılar, "7 aydır bir sağ bek bulamadık" "Ocak ayında söyledik, orada mısınız?" "Adama bir sağ bek alamadınız" şeklinde yorumlarda bulundular.

Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi

İBRAHİM HATİPOĞLU NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in transferler konusunda yetki verdiği yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu, kulüp kanalına yaptığı açıklamada, "Doue, listemizdeki önemli oyunculardan biriydi. Gelinen noktada Galatasaray bu oyuncu ile görüşmeleri sonlandırma noktasına geldi. Artık Doue transfer listemizde bulunmuyor. Doue bugün için ilk defa net olarak Galatasaray'ın gündeminden çıkmıştır. Taraftarlarımız bizi eleştirmekte haklı. Bir hedef koymuştuk. Kamp dönemine yetiştireceğiz diye bir hedefle yola çıktık. Gelişmeler, transfer sürecindeki zorluklar nedeniyle bu hedefimize bir miktar gecikmeyle devam ediyoruz. Tek amacımız hata yapmadan, Galatasaray için en doğru şartlarda, en doğru oyuncuları belirlemek. Büyük bir transfer listemiz yok. İki mevki için çalışma yapıyoruz. Hocamızın belirlediği önemli isimler var" ifadelerini kullanmıştı.

Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi

ERDEN TİMUR'UN İSTİFASI

Takıma kazandırdığı yıldız isimlerle üst üste elde edilen 2 şampiyonlukta da başrolde olan sarı-kırmızılıların eski başkan vekili Erden Timur, yeni yönetimde yer almamış ve görevinden istifa ederek herkesi şaşırtmıştı. Timur, konuyla ilgili kararıyla ilgili ise "İstifa etmekten başka çarem kalmadı, tutunacak bir dalım olsa tutunurdum. Aylarca sürdü, son 7 ay özellikle yoğun. Ne yaptığımı ben de bilmiyorum inanın. Ne arsızlığımız, ne hırsızlığımız, ne namussuzluğumuz, ne komisyonculuğumuz... Ben de bırakmayı hiç istemiyorum öyle bir şey var. Ama hiçbir dal yok" açıklamasını yapmıştı.

Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi

ÖZBEK'İN O SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Erden Timur'un yeni yönetimde yer almamasının ardından "Bu sezon transferin başında kim olacak?" sorusuna Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bu yönetimin başkanı benim. Bugün de benim, dün de bendim. Galatasaray'da hem amatör sporlarda hem de profesyonel futbolda yapılan transferlerin başında ben vardım, bugün de ben varım. Bu bugün böyle değildi, kurulduğundan beri böyle bir olay" yanıtını vermişti. O dönemde çok konuşulan Özbek'in bu sözleri yeniden gündem oldu ve tartışılmaya başlandı.

Erden Timur\'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray\'da Dursun Özbek\'e tepkiler çığ gibi

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Son Dakika Spor Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • üzeyir Ocakcı: ERDEN TİMUR geri gelmeli.... 37 9 Yanıtla
  • Fırat: Dursun Özbek erden Timur olmasaydı sen bu zamana kadar o makamda kalamazdın zaten hiç bişeyin başı falan değilsin sen 36 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: OKAN BURUK a ne desteği, oda yönetimin teknesine binmiş, sesini çıkarmıyor, ama 3 AĞUSTOS da kuşlar 5 köşe yaparsa görür, vaziyet oraya doğru gidiyor, bu bjk bu gs yi parcalar 13 7 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Fenerin Ali koç dönemindeki fiyasko transferlerinin listesini yaparsanız dursun başkana şükredersiniz. Sadece bir örnek veriyorum. Galatasaray joao pedro ile imza aşamasındayken futbolcu ve menajerinin artan istekleri dolayısıla dik durdu ve transferden vazgeçti. Onun yerine mertensi getirdi. Ali koç devreye girip kendince çalım atmak için yüksek ücretlerle Joao pedroyu kendi transfer etti. Hiç fayalanamadığı gibi şimdi görüyorsunuz zararına satacak kulüp bulamadılar. 12 3 Yanıtla
    Talat Yelbuz: o eskidendi, sen şimdikiler bak fenev bu sene Avrupa da final zorlar 4 4
  • Ankara null: dursun istifaaa 10 4 Yanıtla
  • Sezo runay: Vasıfsız adam 8 1 Yanıtla
  • güngör SAĞ: elimizdekileri tutsak yeter eksiklikle şampiyon olduk biz 5 4 Yanıtla
  • Adem Karasu: Bir Galatasaray lı olarak Dursun Özbek çok itici geliyor bana. 3 0 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan: Galatasaray bitik 0 0 Yanıtla

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