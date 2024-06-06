Erden Timur\'un Galatasaray\'a son kıyağı! Sofyan Amrabat ve Aaron Wan-Bissaka Aslan oluyor

Spor

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan istifa eden Erden Timur'un veda konuşmasından öncesindeki son transfer toplantısında işaret ettiği isimler ortaya çıktı.

AMRABAT VE WAN-BISSAKA LİSTEDE

2 sezondur transfer operasyonlarını yürüten, ancak yeni yönetimde yer almayan Erden Timur, son veda açıklamasından hemen önceki transfer toplantısına katıldı. Buradaki planın bir kısmını paylaşan Timur, önceliğin mevcut kadroyu koruyarak, ilk 11'e 2 takviye yapma hedefi olduğunu dile getirdi.

Sarı-Kırmızılı kulübün öncelikli planı, orta sahanın merkezine ve savunmanın sağına birer transfer yapmak. Torreira'nın yanında forma giymesi düşünülen oyuncunun ise uzun süredir belli olduğu, görüşmelerin aylar öncesinden başladığı ortaya çıktı. Hatta Okan Buruk'un geçtiğimiz ay kendisiyle bire bir görüşme yaparak, yeni sezon planlamasını aktardığı da gelen haberler arasında. Bu oyuncu, Sofyan Amrabat'tan başkası değil. Manchester United formasını kiralık olarak giyen, bonservisi Fiorentina'da olan 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a çok sıcak bakıyor.

Nokta atışı bir takviye yapılması planlanan sağ bek pozisyonu için de Galatasaray'da kesenin ağzı açılmış durumda. Listede ve gündemde çok sayıda isim var. Ancak bu oyuncular arasında 1 isim, diğerlerinden açık ara önde görünüyor: Aaron Wan-Bissaka... 5 yıldır Manchester United forması giyen 26 yaşındaki futbolcu, ocak ayında İngiliz kulübüyle olan sözleşmesini 1 yıllığına uzattı. Galatasaray Yönetimi ise Sacha Boey'yi Bayern Münih'e sattığı günden bu yana Wan Bissaka ve menaceriyle temas halinde. Her ne kadar sözleşme uzatma konusu süreci zora soksa da Aslan bu transferden hiç vazgeçmedi.

Wan Bissaka da Galatasaray'ın ısrarlı tavrından memnun. Ada basınına göre bu yaz döneminde başarılı sağ bekle United'ın yolları ayrılacak. Oyuncunun talibi çok fazla. Ancak haberlerde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kozuyla da birlikte bu transferde çok avantajlı olduğuna vurgu yapılıyor. İlk 11'e yapılması planlanan 2 büyük takviyeden biri olarak düşünülen Wan Bissaka'nın bonservisi için kesenin ağzı açılmış durumda. Galatasaray, transfer bütçesinin önemli bir kısmını Amrabat ve Bissaka için kullanmayı düşünüyor.