Son dakika haberi: Erdinç Sözer: "Bugün çok daha farklı kazanabilirdik" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Erdinç Sözer: "Bugün çok daha farklı kazanabilirdik"

04.04.2022 23:28

Son dakika haberi... - Erdinç Sözer: "Bugün çok daha farklı kazanabilirdik" Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer: "Gol yemeden kazanmak önemliydi" Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Başakşehir'de Teknik Sorumlu Erdinç Sözer maçın ardından konuştu.

- Erdinç Sözer: "Bugün çok daha farklı kazanabilirdik"

Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer:

"Gol yemeden kazanmak önemliydi"

İSTANBUL - Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Başakşehir'de Teknik Sorumlu Erdinç Sözer maçın ardından konuştu. Birçok pozisyon bulduklarını ve farklı kazanabilecekleri bir maç olduğunu söyleyen Sözer, savunma oyuncularını da tebrik etti.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Başakşehir'de Teknik Sorumlu Erdinç Sözer maçın ardından konuştu. Kazanmak istediklerini ifade ederek sözlerine başlayan Sözer, "Galibiyet almak istiyorduk. 4 maçtır kazanamıyorduk. Sonuçtan da çok memnunuz. 1-0 kazandık. Maçın geneline bakınca ilk 15-20 dakika çok iyi başladık. Kenarlardan gelerek iyi pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. 26. dakikada Aleksic'in attığı güzel bir golle maçı kazandık. İkinci yarıda da çok pozisyon yakaladık ama golü bulamadık. Direkten dönen toplarımız vardı. Bunları değerlendirseydik maçı daha rahat kazanabilecektik. Savunmayı da tebrik etmek gerekiyor. Zor pozisyonları kapatabildiler. Maçı gol yemeden tamamladık ve galibiyetten çok memnunuz" dedi. Yakalanan pozisyonlarda kalecinin üzerine vuruşları çok yaptıklarını söyleyen Sözer, "Birçok pozisyonu biz değerlendiremedik. Son maçlarda çok pozisyona giremedik ama bu maç için iyi hazırlandık ve Antalya kampındaydık. Maçın ilk anından itibaren hızlı başladık. Gol şansları geldi ama değerlendiremedik. İnşallah gelecek haftalarda goller gelecek" açıklamasını yaptı.

Son dakika haberi: Erdinç Sözer: Bugün çok daha farklı kazanabilirdik
Son dakika haberi: Erdinç Sözer: Bugün çok daha farklı kazanabilirdik
Son dakika haberi: Erdinç Sözer: Bugün çok daha farklı kazanabilirdik

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Denizlispor deplasmanda farklı kazandı Son dakika haberleri! Denizlispor deplasmanda farklı kazandı Dünyanın en uzun kadını olan Rumeysa, 3 farklı unvanın daha sahibi oldu! Dünyanın en uzun kadını olan Rumeysa, 3 farklı unvanın daha sahibi oldu! Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Buça'daki dehşet buzdağının görünen kısmı, Mariupol'de durum çok daha kötü Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Buça'daki dehşet buzdağının görünen kısmı, Mariupol'de durum çok daha kötü

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Erdinç Sözer: 'Bugün çok daha farklı kazanabilirdik' - Son Dakika


Son Dakika
23:37 Ukrayna, Rusya hakkında bir iddia ortaya attı: Büyük taarruz için gizli seferberlik ilan edildi
22:47 Meral Akşener, Yavuz Ağıralioğlu hakkındaki sessizliğini bozdu: Yeni bir bakış açısı getirmeye çalıştık
22:44 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Buça'daki dehşet buzdağının görünen kısmı, Mariupol'de durum çok daha kötü
22:30 Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, tutuklandı!
22:21 Meral Akşener, partisinin oy oranını paylaştı: Yüzde 16-17 arasında görünüyoruz
22:12 Meral Akşener'e "Altılı masaya HDP ile oturur musunuz?" sorusu soruldu! Cevabı net oldu
22:07 Meral Akşener'e Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı ihtimali soruldu!
21:12 Pandemi izniyle cezaevinden çıktı! Kaynanası ve baldızını öldürdü, bir çocuğu da ağır yaraladı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir ailenin evinde iftar yaptı
20:56 Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a söylediklerine tepki yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 23:54:55. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Erdinç Sözer: "Bugün çok daha farklı kazanabilirdik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement