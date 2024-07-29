Erdoğan\'dan adı Beşiktaş\'la anılan Emirhan Topçu\'nun annesine: Nereye gönderiyorsun oğlanı?

Spor

Batman\'da tır düğünden çıkanların arasına daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Transfer döneminin hızlı kulüplerinden Beşiktaş, Gabriel Paulista, Rafa Silva, Ciro İmmobile ve Can Keleş'ten sonra Emirhan Topçu'yu renklerine katmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor'un 23 yaşındaki stoperi için gün sayarken Rize'de ziyaretlerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan da yıldız futbolcunun annesiyle karşılaştı.

"BEN BİR YERE GÖNDERMİYORUM"

Emirhan Topçu'nun annesine transfer iddialarını soran Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sen, Emirhan Topçu'yu şimdi nereye gönderiyorsun? Bir yere gidiyor diye duydum. Söyle bakalım nereye?" dedi. Emirhan'ın annesi ise "Ben bir yere göndermiyorum" şeklinde karşılık verdi.