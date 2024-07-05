Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?

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Kazakistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral konusunda da konuştu. Erdoğan, "Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi. Bunun üzerine de malum Dışişleri Bakanlığımız bunların yetkililerini çağırdılar, gerekli adımlar da buna göre atılıyor" dedi.

05.07.2024 14:02  Güncelleme: 14:24
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Avusturya maçında kaydettiği golün ardından sevincini bozkurt işareti yaparak gösteren milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında UEFA tarafından soruşturma başlatılmıştı. Katıldığı Astana zirvesinin ardından ülkeye dönüş yolunda gazetecilerin sorularına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya da ilk kez değindi.

"MERİH HEYECANINI BU GÖRÜNTÜYLE VERDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi. Bunun üzerine de malum Dışişleri Bakanlığımız bunların yetkililerini çağırdılar, gerekli adımlar da buna göre atılıyor. İnşallah bütün mesele Cumartesi günü. Biz, sahadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkalım. Fevkalade bir durum olmazsa, maça gitme kararımızı verdik" dedi.

NE OLMUŞTU?

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Avusturya maçında kaydettiği gollerin ardından sevincini bozkurt işareti yaparak göstermişti. Yaptığı harekete ilişkin maç sonu konuşan Demiral "Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" ifadelerini kullanmıştı.

Merih'in bu hareketi büyük ses getirirken Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bu gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istemişti. UEFA ise milli futbolcumuz hakkında 'uygunsuz hareket' sebebiyle soruşturma başlatmıştı.

UEFA'dan yapılan açıklama şu şekildeydi, "2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu Avusturya- Türkiye karşılaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır . Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verilecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?

Merih Demiral, Kazakistan, Politika, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Uğur Girginol: O zaman sende bir dahaki turnuvada milli formana BOZKURT arması koyarsın konu kapanır?? 115 10 Yanıtla
  • zafer kose: Aynen formaya Bozkurt resmi konulsun... 75 6 Yanıtla
    Emrah Aytekin: Yemez 14 7
  • Ahmet Çak: Allah sağlık sıhhat versin DEVLET BŞK,nım 44 28 Yanıtla
  • ZAFER YILDIZ: Helal Olsun Sesimizi Kısık Bırakma REİS 32 16 Yanıtla
  • Serkan Demircan: TÜRK BALASI KURT OLUR,BASTIĞI YER YURT OLUR 42 5 Yanıtla
  • Yerli: Milli takım formamızda Bozkurt olsun. 36 4 Yanıtla
  • Enver Atabey: Reis gene büyük konuştu. DAĞILIN..... 13 7 Yanıtla
  • Muharrem Tulumce: Ozaman Militurnağdan Militakımı çekersin konu kapanır bir duruşunuzu gösterirsiniz okadar 12 6 Yanıtla
  • Manuel Ortega: Erdoğan ne diyeceğine pek karar veremiyor. Bir dediği öbür dediğine bazen uyuşmuyor. 12 5 Yanıtla
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