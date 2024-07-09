Günler sonra ortaya çıktı! UEFA'dan skandal Erdoğan kararı - Son Dakika
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Günler sonra ortaya çıktı! UEFA'dan skandal Erdoğan kararı

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EURO 2024'e veda ettiğimiz Hollanda maçını yerinden izlemeye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayıncı kuruluş tarafından ekrana getirilmemesinin arkasından da UEFA çıktı. UEFA'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ekrana getirmeyerek siyasi gerilimleri artırmaktan kaçınmak istediği öne sürüldü.

09.07.2024 14:38
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EURO 2024'e veda ettiğimiz Hollanda maçını yerinden izlemeye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayıncı kuruluş tarafından ekrana getirilmemesinin nedeni ortaya çıktı.

ERDOĞAN MAÇI YERİNDEN İZLEDİ AMA EKRANA GETİRİLMEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile Türkiye'nin Berlin Olimpiyat Stadyumu'ndaki karşılaşmasını statta canlı izledi. Tarihi maçta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayın sırasında ekrana yansıtılmaması da dikkatlerden kaçmadı.

YAYINCI KURULUŞ TOPU UEFA'YA

Alman gazetesi Bild, Erdoğan'ın ekranda gösterilmemesinin nedenini yayıncı kuruluş RTL'ye sordu. Konuyla ilgili 'sansür' iddialarına yanıt veren RTL, "Dünya genelindeki yayıncılar için üretilen görüntüler UEFA sağlanıyor" dedi.

UEFA'DAN BİR GARİP AÇIKLAMA

Bild'deki yer alan haberde, UEFA'nın, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın "bozkurt" işareti nedeniyle 2 maç men cezası alması sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ekrana getirmeyerek siyasi gerilimleri artırmaktan kaçınmak istediği ifade edildi.

Günler sonra ortaya çıktı! UEFA\'dan skandal Erdoğan kararı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda, Türkiye, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Günler sonra ortaya çıktı! UEFA'dan skandal Erdoğan kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ender seker: Helal uefa ya 27 93 Yanıtla
  • Fırat: Final dahil hiç gelmeseydin be 26 61 Yanıtla
  • Selim köşker: Allahtan yayıncı kuruluş a haber değilmiş. Yoksa maç yerine reisi izlerdik 29 40 Yanıtla
    Harun Çelik: Yeminle bende öyle düşündüm Bilal oğlanın komik suni sevinç zıplamalarına tahammül edemezdim ::) 14 29
  • Ender Kervancıoğlu: Zaten görmekten bıkmışız 20 38 Yanıtla
  • Harun Çelik: Maçı a haber yayınlasaydı maç sonucunu radyodan öğrenirdik :) 12 11 Yanıtla
  • M P: Ya bu ne ya saçmalamayın. 19 3 Yanıtla
  • Okay Örüm: istiklal marşımızı da yayınlamadı 11 4 Yanıtla
  • erhan öndemir: Allah tan a haber filan değil miş ???? 2 8 Yanıtla

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