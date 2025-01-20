Eren Elmalı'nın Galatasaray'a transferi yattı - Son Dakika
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Spor

Eren Elmalı'nın Galatasaray'a transferi yattı

Eren Elmalı\'nın Galatasaray\'a transferi yattı

Galatasaray, Trabzonspor'da forma giyen Eren Elmalı'yı transfer etmek için 3.5 milyon euro civarında bir bonservisi gözden çıkarmıştı. Bordo-mavililerin sıcak baktığı rakımın ödeme takviminde anlaşma sağlanamayınca milli sol bekin sarı-kırmızılılara transferi iptal oldu.

20.01.2025 23:23
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Galatasaray, Trabzonspor forması giyen milli sol bek Eren Elmalı'yı kadrosuna katmak istiyordu. Sarı-kırmızıların devre arası transfer dönemiyle birlikte girişimde bulduğu ve her konuda anlaşma sağladığı öne sürülen Eren transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY'DAN TAKSİTLİ ÖDEME TEKLİFİ

Galatasaray', 24 yaşındaki futbolcu için 3.5 milyon euro civarında bir bonservisi gözden çıkarmıştı. Sarı-kırmızılılar, bu rakamı 3 taksitte ödemek istediğini Karadeniz ekibine iletti.

TRABZONSPOR PEŞİN İSTEDİ, ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Bordo mavililer ise ödemenin yarısını peşin, kalanını ise bir sene içerisinde tek seferde almak istediğini belirtildi. TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor ve Galatasaray, Eren Elmalı transferi için ödeme konusunda anlaşmaya varamadı. Milli sol bek, bordo-mavililerde kalacak.

EREN'İN SEZON PERFORMANSI

Eren Elmalı, bu sezon Trabzonspor formasıyla 21 maça çıktı. Eren, bu karşılaşmalarda gol atamazken 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki sol bekin bordo-mavililer ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Milli futbolcu, 20222 yazında Kasımpaşa'dan 3.6 milyon euro karşılığında Karadeniz ekibine transfer olmuştu.

Trabzonspor, Galatasaray, Eren Elmalı, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eren Elmalı'nın Galatasaray'a transferi yattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Galatasaraya gelmesin diye her gün dua ediyorum. Trabzonda ne oynuyorki bizim takımda ne yapacak. 3.5 milyon euroya yazık. Devşirme oynattığımız futbolcular daha etkili performans veriyor. 16 1 Yanıtla
  • poyraz can:
    GS kendini böyle futbolcu artıklarıyla bitirmeye çalışıyor. 10 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Türkiyede hep sol bek kıtlığı var. Süper ligdeki en iyi sol bek 37 yaşına rağmen caner erkindir. Diğerleri yokluktan kıymete biniyor. 8 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Kendini Birşey Sanıyor Tarladan Sofraya Yemezler 7 1 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    Uğurcanı alsınlar belki bizden 5 yemezler Malum yırtar 0 6 Yanıtla
  • kamer tekeş:
    Rakım değil "Rakam" !!! 0 0 Yanıtla
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