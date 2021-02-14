Ergene Velimeşespor-Gümüşhanespor maçı kar nedeniyle ertelendi - Son Dakika
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Ergene Velimeşespor-Gümüşhanespor maçı kar nedeniyle ertelendi

Ergene Velimeşespor-Gümüşhanespor maçı kar nedeniyle ertelendi

14.02.2021 14:38

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bugün oynanması gereken Ergene Velimeşespor - Gümüşhanespor karşılaşması, sahanın karla kaplı olması nedeniyle ertelendi.

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bugün oynanması gereken Ergene Velimeşespor - Gümüşhanespor karşılaşması, sahanın karla kaplı olması nedeniyle ertelendi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda bugün saat 13.00'da oynanması gereken Ergene Velimeşespor ile Gümüşhanespor karşılaşması yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Maçtan önce iki takımın oyuncuları sahaya ısınmak için çıkarken, hakemler de zeminde inceleme yaptı. Hakemler, inceleme sonrası sahada buzlanma olduğunu belirledi. Uzun süre sahada temizlik çalışması yapılmasına rağmen zeminin yeniden karla kaplanması üzerine hakemler karşılaşmayı erteledi. Karşılaşmanın oynanacağı tarih federasyon tarafından belirlenecek.

Kaynak: DHA
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Gümüşhanespor, Tekirdağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ergene Velimeşespor-Gümüşhanespor maçı kar nedeniyle ertelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ergene Velimeşespor-Gümüşhanespor maçı kar nedeniyle ertelendi - Son Dakika
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