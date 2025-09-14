Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı

Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı
14.09.2025 23:37
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Almanya maçının ardından büyük üzüntü yaşadı. Ergin Ataman'ın gözyaşlarına hakim olmakta zorlandığı kameralara yansıdı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya ile karşı karşıya geldi.

12 DEV ADAM FİNALDE KAYBETTİ

Turnuva boyunca başarılı performans sergileyen ve namağlup finale gelen milliler, çekişmeli geçen müsabakada Almanya'ya 88-83'lük skorla kaybetti.

MAÇ SONU DUYGU DOLU ANLAR

A Milli Takımımızda takıma oynattığı oyunla turnuvaya damga vuran başantrenör Ergin Ataman'ın maç sonrası gözyaşlarına hakim olmakta zorlandığı görüldü. Başarılı koç, maç sonunda tüm oyuncuların yanına tek tek giderek hepsini tebrik etti.

İşte maç sonu yaşanan o duygusal anlar;

Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı

