Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya ile karşı karşıya geldi.
Turnuva boyunca başarılı performans sergileyen ve namağlup finale gelen milliler, çekişmeli geçen müsabakada Almanya'ya 88-83'lük skorla kaybetti.
A Milli Takımımızda takıma oynattığı oyunla turnuvaya damga vuran başantrenör Ergin Ataman'ın maç sonrası gözyaşlarına hakim olmakta zorlandığı görüldü. Başarılı koç, maç sonunda tüm oyuncuların yanına tek tek giderek hepsini tebrik etti.
