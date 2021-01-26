Ergin Ataman: Mağdur olan hep biz oluyoruz - Son Dakika
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Ergin Ataman: Mağdur olan hep biz oluyoruz

Ergin Ataman: Mağdur olan hep biz oluyoruz

26.01.2021 21:40

Ataman, İsrail'de uçuşların iptal edilmesi nedeniyle ertelenen Maccabi Tel-Aviv maçını DHA'ya değerlendirdi"Euroleague'in sezon başında koymuş olduğu kuralları bu denli yumuşatması çok büyük bir adaletsizlik yaratıyor"KAAN ÜLKER / İSTANBUL,- THY Euroleague'in 23'üncü haftasında Maccabi...

Ataman, İsrail'de uçuşların iptal edilmesi nedeniyle ertelenen Maccabi Tel-Aviv maçını DHA'ya değerlendirdi

"Euroleague'in sezon başında koymuş olduğu kuralları bu denli yumuşatması çok büyük bir adaletsizlik yaratıyor"

KAAN ÜLKER/ İSTANBUL,- THY Euroleague'in 23'üncü haftasında Maccabi Tel-Aviv'in Anadolu Efes'i konuk edeceği karşılaşma, İsrail hükümetinin getirdiği koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle ertelendi. Öte yandan bu akşam Fenerbahçe Beko'nun konuğu olan Maccabi'nin ülkesine nasıl döneceği de belirsizliğini koruyor. İsrail'in hava sahasını özel uçaklar dışındaki uçuşlara kapaması ve Türkiye'nin de İsrail'den gelen uçuşlara izin vermemesi sebebiyle Maccabi, dönüş için önce Yunanistan'a oradan da Tel Aviv'e gidecekti.

ERGİN ATAMAN: MAĞDUR OLAN HEP BİZ OLUYORUZMaçı oynamak istediklerini belirten Ataman, İsrail'in uçuşları kapatmasının ardından karşılaşmanın Türkiye'de ya da başka bir ülkede de oynanabileceğini belirtti. 'Euroleague'in sezon başında koymuş olduğu kuralları bu denli yumuşatması çok büyük bir adaletsizlik yaratıyor' diyen Ataman, "Çift maç haftasında yarın normalde Tel-Aviv'e gitmemiz gerekiyordu. Perşembe günü Maccabi Tel-Aviv maçı var. Ama şimdi gelen habere göre maçın ertelendiği Tel-Aviv'de ay sonuna kadar uçuşların yasaklandığı söylendi. Daha önce takım için özel olan uçuşların serbest olduğu söyleniyordu. Bu bizim için son derece kötü bir durum. Çünkü; bu erteleme maçını ne zaman, nerede, hangi maçtan önce oynatacaklarını bilemiyoruz. Şu anda iyi durumdayız. Biz bu maçı oynamak istiyorduk. Sonuçta Maccabi takımı da İstanbul'da. Bu maç İstanbul'da başka bir salonda da oynanabilirdi. veya Türkiye'de başka bir yerde ya da Perşembe değildi de Cuma günü Atina'da, Belgrad'da bir yerde oynanabilirdi. Euroleague'in sezon başında koymuş olduğu kuralları bu denli yumuşatması çok büyük bir adaletsizlik yaratıyor. Ama yapacak bir şey yok. Biz mücadelemize devam ediyoruz. Maç oynayacaksın, ülke 5 günlüğüne uçuşları kapatıyor, gidip orada maçı oynayamıyorsun. Orada oynayamıyorsak, başka bir yerde oynayabiliriz. Zaten maçlar seyircisiz oynanıyor. Kararı hiçbir şekilde beğenmediğimi söyleyebilirim. Ama yapacak bir şey yok. Euroleague'in bu denli kararları var. Bunda mağdur olan taraf hep biz oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Ergin Ataman: Mağdur olan hep biz oluyoruz - Son Dakika


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