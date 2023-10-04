Haftalardır eleştirilerin odağında olan Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Galatasaray'a 3-2 mağlup oldukları mücadeleyi değerlendirdi.
Kötü gidişatlarına değinen deneyimli çalıştırıcı, "Zihinsel olarak bu seviyede bu hataları yapmamalısınız. Böyle cezalandırılırsınız. Hepimiz bu işin içindeyiz ve birlikte daha fazlasını yapmalıyız" dedi.
Maçta 2 gol atan Rasmus Hojlund için de konuşan Hollandalı teknik adam, "Rasmus'un iki harika golü için memnunuz ama maçı kazanamadık. Attığı goller yüzünden mutlu olabilir" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Erik ten Hag, Galatasaray mağlubiyetini tek bir nedene bağladı - Son Dakika