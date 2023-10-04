Erik ten Hag, Galatasaray mağlubiyetini tek bir nedene bağladı - Son Dakika

Erik ten Hag, Galatasaray mağlubiyetini tek bir nedene bağladı

Erik ten Hag, Galatasaray mağlubiyetini tek bir nedene bağladı
Son Güncelleme: 04.10.2023 02:00

İngiliz devi Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Galatasaray'a karşı aldıkları 3-2'lik mağlubiyeti takımın zihinsel hatalarına bağladı.

Haftalardır eleştirilerin odağında olan Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Galatasaray'a 3-2 mağlup oldukları mücadeleyi değerlendirdi.

"CEZALANDIRILDIK"

Kötü gidişatlarına değinen deneyimli çalıştırıcı, "Zihinsel olarak bu seviyede bu hataları yapmamalısınız. Böyle cezalandırılırsınız. Hepimiz bu işin içindeyiz ve birlikte daha fazlasını yapmalıyız" dedi.

"ATTIĞI GOLLER İÇİN MUTLU OLABİLİR"

Maçta 2 gol atan Rasmus Hojlund için de konuşan Hollandalı teknik adam, "Rasmus'un iki harika golü için memnunuz ama maçı kazanamadık. Attığı goller yüzünden mutlu olabilir" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Son Dakika Spor Erik ten Hag, Galatasaray mağlubiyetini tek bir nedene bağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erik ten Hag, Galatasaray mağlubiyetini tek bir nedene bağladı - Son Dakika
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